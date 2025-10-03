Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες, για άλλη μια μέρα. Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

“Σημειωτόν” κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (03/10) ενώ για άλλο ένα πρωινό, εντοπίζονται μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς οδικούς άξονες.

Συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα προβλήματα στον Κηφισό, εντοπίζονται, και στα δύο ρεύματα, από την Ιερά Οδό έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Φρακαρισμένη είναι η Κηφισίας, σε διάφορα τμήματα, κυρίως όμως σε Μαρούσι και Ψυχικό. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Μεσόγειων, και ειδικά στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του Κάτω Χαλανδρίου.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, με την Αρδηττού να είναι στο “κόκκινο” από το ύψος της Βουλιαγμένης μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην άνοδο της Λ. Συγγρού.

Στη Λ. Αθηνών, αυξημένη είναι η κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Καθυυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα: στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

