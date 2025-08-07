Κλείνει ο Λυκαβηττός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς στην Αττική

Κλείνει ο λόφος του Λυκαβηττού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, λόγω των συνθηκών που θα επικρατήσουν αύριο στην Αττική, οι οποίες θα ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται για τις επόμενες ημέρες, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται στην Αττική, αύριο, Παρασκευή (7/8), εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, “λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως αυτή που ισχύει αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, στην Αττική (Κατηγορία Κινδύνου 5), ο λόφος του Λυκαβηττού κλείνει για κάθε δραστηριότητα από σήμερα το βράδυ, στις 12 τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης“.

Βάσει του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, έχουν ήδη συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου. Επίσης, η Δημοτική Αστυνομία θα πραγματοποιεί πεζές περιπολίες και θα χρησιμοποιεί drones, όπου αυτό είναι εφικτό, για τον έλεγχο των λόφων και άλλων μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης.

Σε συνεχή ετοιμότητα βρίσκονται και υδροφόρες του Δήμου.