Κρήτη: Δύο αδέρφια οι “εγκέφαλοι” του κυκλώματος – Τα νέα στοιχεία

Ένστολοι, επιχειρηματίες γνωστοί στην κοινωνία του νησιού όπως επίσης και πρόσωπα της εκκλησίας φέρονται να εμπλέκονται στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σοκαριστικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, η αρχή του νήματος του κουβαριού φαίνεται πως ξεκίνησε από μία υπόθεση έκρηξης εμπρηστικού μηχανισμού έξω από το σπίτι ενός αστυνομικού στα Χανιά τον Ιανουάριο του 2024.

Η υπόθεση, για την οποία έχουν πραγματοποιηθεί 48 συλλήψεις την Κυριακή (31/08) θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο.

Μεταξύ των εμπλεκομένων φέρονται να περιλαμβάνονται ένστολοι, επιχειρηματίες γνωστοί στην κοινωνία του νησιού όπως επίσης και πρόσωπα της εκκλησίας. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αλλά και δύο στρατιωτικοί (ένας του Πολεμικού Ναυτικού και ένας της Πολεμικής Αεροπορίας).

Δύο αδέρφια οι “εγκέφαλοι” του κυκλώματος

Δύο αδέρφια, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την εστίαση, φέρονται να είναι οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο cretapost.

Τα δύο αδέρφια διατηρούν διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων και είναι ευρέως γνωστοί στην τοπική κοινωνία.

Μάλιστα, φαίνεται πως ήταν οι άνθρωποι που είχαν το πρώτο λόγο στην εγκληματική οργάνωση ως προς την διακίνηση ναρκωτικών, την διακίνηση οπλισμού ενώ εμπλέκονται και σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών.

Δημογλίδου: “Τα δύο αδέρφια δεν περίμεναν πως θα συλληφθούν”

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρει πως «όσον αφορά τον ρόλο του αστυνομικού, διευκόλυνε κατά κάποιον τρόπο και έδινε πληροφορίες για το κύκλωμα αλλά μένει να αποδειχτεί. Υπάρχουν και κάποιοι ένστολοι των ενόπλων δυνάμεων που φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών».

«Κατά καιρούς κάποιοι από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει την αστυνομία και κάποιοι έχουν εκτίσει και ποινές φυλάκισης. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αστυνομικοί βρίσκονται μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Το να οδηγήσεις 48 ανθρώπους στη δικαιοσύνη δεν είναι καθόλου εύκολο και να εξιχνιάσεις ένα τόσο μεγάλο κύκλωμα. Μιλάμε για 8 μήνες έρευνας, καταλαβαίνετε πόσα στοιχεία έχουν προκύψει. Θα δούμε ποιες θα είναι οι διώξεις γιατί αναφέρονται και κάποια πρόσωπα της εκκλησίας».

Για τα δύο αδέρφια – επιχειρηματίες η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε πως «κάπως έπρεπε να διοχετεύουν το χρήμα κέρδιζαν από το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, φαίνεται πως δεν περίμεναν πως θα συλληφθούν από τις αστυνομικές αρχές. Δεν είχαν καταλάβει σίγουρα πως γίνεται έρευνα σε βάρος τους».

Για τον κληρικό και τον ρόλο του η κυρία Δημογλίδου σημειώνει πως «υπάρχουν κάποιες αναφορές για θέματα εκβιασμών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Αυτά αποτυπώνονται στη δικογραφία και από δω και πέρα θα δούμε αν δεχτούν κάποια εισαγγελική εντολή οι αστυνομικοί για να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα για αυτό».

«Μπορεί να προκύψει εμπλοκή και άλλων ατόμων», κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Ένστολοι ανάμεσα στους συλληφθέντες

Οι συλλήψεις που έκαναν χθες οι αστυνομικές αρχές είναι συνολικά 48. Ανάμεσά τους αστυνομικός και στρατιωτικοί οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Μάλιστα, ο αστυνομικός φέρεται να ήταν ο «πληροφοριοδότης» του κυκλώματος ως προς τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και για το αν πλησίαζαν και σε κάποια από τις υποθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης.