Κρήτη: Δεκάδες συλλήψεις σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης – Ανάμεσά τους και ένστολοι

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής 48 συλλήψεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (31/08) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 48 συλλήψεις ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αστυνομικός καθώς και δύο στρατιωτικοί.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εγκλημάτων Χανιών με τη συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου και της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ μετά το τέλος της επιχείρησης.

Επιχειρηματίες, ένστολοι και άτομα με ποινικό παρελθόν μεταξύ των συλληφθέντων

Η τεράστια επιχείρηση τελεί υπό την εποπτεία της Ασφάλειας Χανίων που δούλευε εδώ και καιρό την υπόθεση και με τηλεφωνικές επισυνδέσεις, όπως αναφέρει το cretalive.gr, ενώ ενδεικτικό του μεγέθους της επιχείρησης είναι ότι διεξήχθησαν 30 έρευνες παρουσία 10 δικαστικών λειτουργών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κυρίως βάρος της επιχείρησης εστιάζεται σε περιοχές του νομού Χανίων και οι πληροφορίες λένε ότι μέσω των νόμιμων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αναφέρονται και πρόσωπα γνωστά στην τοπική κοινωνία, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, ένστολοι αλλά και άτομα που έχουν ποινικό παρελθόν, σοβαρό ή λιγότερο βαρύ.

Τις επόμενες ώρες και ημέρες θα γίνουν γνωστά περισσότερα στοιχεία οπότε και θα αποσαφηνιστούν ο ρόλος του κάθε ένα και ο βαθμός εμπλοκής στην υπόθεση. Θα ξεκαθαριστεί δηλαδή ποιοι πραγματικά φέρονται ως εμπλεκόμενοι και ποιοι απλά αναφέρονται σε επισυνδέσεις, χωρίς να έχουν προκύψει, τουλάχιστον προς το παρόν, επιβαρυντικά στοιχεία.