Λάρισα: Κακουργηματική δίωξη στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα

Λάρισα: Κακουργηματική δίωξη στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγαΔιαβάζεται σε 1'
Την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί αρχαιοτήτων αντιμετωπίζει ο άνδρας που ειδοποίησε τις αρχές για τον εγκλωβισμό του 53χρονου στην σπηλιά στη Λάρισα.
- 01 Οκτωβρίου 2025 17:37
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στους Γόνους. Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και παραπέμπεται στον αρμόδιο ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε αυτοψία στο σημείο της ανασκαφής και δεν βρήκε κάποια αρχαιότητα, ωστόσο ολόκληρος ο Όλυμπος θεωρείται αρχαιολογικός χώρος.
Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας να παραμένει στο μικροσκόπιο. Συλλέγονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.
Υπενθυμίζεται, ότι οι άλλοι δύο που βρίσκονταν μαζί με τον 53χρονο εγκατέλειψαν το σημείο, έχουν ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία και αναζητούνται για καταθέσεις.