Λάρισα: Κακουργηματική δίωξη στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα

Την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί αρχαιοτήτων αντιμετωπίζει ο άνδρας που ειδοποίησε τις αρχές για τον εγκλωβισμό του 53χρονου στην σπηλιά στη Λάρισα.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στους Γόνους. Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και παραπέμπεται στον αρμόδιο ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε αυτοψία στο σημείο της ανασκαφής και δεν βρήκε κάποια αρχαιότητα, ωστόσο ολόκληρος ο Όλυμπος θεωρείται αρχαιολογικός χώρος.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας να παραμένει στο μικροσκόπιο. Συλλέγονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται, ότι οι άλλοι δύο που βρίσκονταν μαζί με τον 53χρονο εγκατέλειψαν το σημείο, έχουν ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία και αναζητούνται για καταθέσεις.

Λάρισα: Τι δείχνουν τα ευρήματα για τον θάνατο του 53χρονου που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά

