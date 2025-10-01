Λάρισα: Κακουργηματική δίωξη στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα

Την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί αρχαιοτήτων αντιμετωπίζει ο άνδρας που ειδοποίησε τις αρχές για τον εγκλωβισμό του 53χρονου στην σπηλιά στη Λάρισα.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα στους Γόνους. Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και παραπέμπεται στον αρμόδιο ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η αρχαιολογική υπηρεσία έκανε αυτοψία στο σημείο της ανασκαφής και δεν βρήκε κάποια αρχαιότητα, ωστόσο ολόκληρος ο Όλυμπος θεωρείται αρχαιολογικός χώρος.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας να παραμένει στο μικροσκόπιο. Συλλέγονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται, ότι οι άλλοι δύο που βρίσκονταν μαζί με τον 53χρονο εγκατέλειψαν το σημείο, έχουν ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία και αναζητούνται για καταθέσεις.