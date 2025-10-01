Λάρισα: Τι δείχνουν τα ευρήματα για τον θάνατο του 53χρονου που είχε εγκλωβιστεί σε σπηλιά

Πώς προκλήθηκε ο θάνατος του 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας, όπου φέρεται να έψαχνε για λίρες.

Από πνευμονοθώρακα φαίνεται πως έχασε τη ζωή του ο 53χρονος άνδρας ο οποίος εγκλωβίστηκε σε σπηλιά.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, τα πρώτα ιατρικά ευρήματα δείχνουν ότι ο άτυχος άνδρας υπέστη πνευμονοθώρακα, που πρακτικά προκαλεί την κατάρρευση του πνεύμονα αλλά και κάταγμα στο πόδι έπειτα από από την πτώση του στην σπηλιά σε βάθος 23 μέτρων.

Πλέον αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπέστη και αιμοθώρακα.

Το χρονικό και οι υπόνοιες για χρυσοθηρία

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σπηλιά βρίσκονταν συνολικά τρία άτομα που είχαν στήσει πρόχειρο «εργοτάξιο», αναζητώντας -όπως εκτιμάται- χρυσές λίρες, ακολουθώντας τοπικό θρύλο. Η αρχική παρέα φέρεται να ήταν τετραμελής.

Μεταξύ τους και ένας 77χρονος, ο οποίος αντιμετώπισε έντονη δύσπνοια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, μετά την παροχή φροντίδας κρατείται πλέον από τις αστυνομικές αρχές, καθώς εμπλέκεται στην υπόθεση. Ο ίδιος κατάγεται από τον Αλμυρό, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά διατηρώντας γραφείο τελετών.

Οι άλλοι δύο που βρίσκονταν μαζί με τον 53χρονο εγκατέλειψαν το σημείο και αναζητούνται για καταθέσεις.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας να παραμένει στο μικροσκόπιο. Συλλέγονται στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.