Λάρισα: Πυρκαγιά στη Χάλκη – Κλειστή η Εθνική Οδός στο Μοσχοχώρι

Λάρισα: Πυρκαγιά στη Χάλκη – Κλειστή η Εθνική Οδός στο ΜοσχοχώριΔιαβάζεται σε 1'
Διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε παλιά χωματερή της περιοχής.
- 16 Αυγούστου 2025 16:21
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Χάλκης, σε παλιά χωματερή της περιοχής.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση, ενώ η αστυνομία ρυθμίζει την κυκλοφορία.
Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων Μοσχοχωρίου, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μεγάλη ουρά ακινητοποιημένων οχημάτων.