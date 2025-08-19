Λάρισα: Στον εισαγγελέα ηλικιωμένος που κλώτσησε και σκότωσε γάτα

Συνελήφθη 78χρονος που κλώτσησε και σκότωσε γάτα, στην περιοχή της Λάρισας. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30 χιλιάδων ευρώ.

Στη σύλληψη ενός 78χρονου για θανάτωση ζώου και συγκεκριμένα μιας γάτας, προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές το πρωί της Δευτέρας (18/08), στην περιοχή της Βελίκας του Δήμου Πλαγιάς.

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο ηλικιωμένος χτύπησε κλωτσώντας με το πόδι του τον 3χρονο γάτο, ο οποίος και πέθανε λίγο αργότερα.

Σήμερα Τρίτη (19/08), ο 78χρονος θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέα Λάρισας από αστυνομικούς του Τμήματος Αγιάς, ενώ του έχει ήδη επιβληθεί το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ.