Λάρισα: Στον εισαγγελέα ηλικιωμένος που κλώτσησε και σκότωσε γάτα
Συνελήφθη 78χρονος που κλώτσησε και σκότωσε γάτα, στην περιοχή της Λάρισας. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30 χιλιάδων ευρώ.
- 19 Αυγούστου 2025 16:37
Στη σύλληψη ενός 78χρονου για θανάτωση ζώου και συγκεκριμένα μιας γάτας, προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές το πρωί της Δευτέρας (18/08), στην περιοχή της Βελίκας του Δήμου Πλαγιάς.
Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο ηλικιωμένος χτύπησε κλωτσώντας με το πόδι του τον 3χρονο γάτο, ο οποίος και πέθανε λίγο αργότερα.
Σήμερα Τρίτη (19/08), ο 78χρονος θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέα Λάρισας από αστυνομικούς του Τμήματος Αγιάς, ενώ του έχει ήδη επιβληθεί το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ.