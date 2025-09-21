Λασίθι: Φωτιά στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Μήνυμα του 112 για πυκνούς καπνούς

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στον ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου στο Λασίθι προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου. Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής (21/9) και στο σημείο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα βρίσκονται και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, εστάλη μήνυμα του 112 που καλούσε τους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών.