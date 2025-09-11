Λέσβος: Ένοχοι οι 4 αστυνομικοί για απελευθέρωση κρατούμενου Τούρκου διακινητή

Την ενοχή των 4 αστυνομικών που κατηγορούνταν για απελευθέρωση κρατούμενου αποφάσισε το πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης. Η ποινή που τους επιβλήθηκε.

Ένοχοι κρίθηκαν από το πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης οι τέσσερις αστυνομικοί, που κατηγορούνταν για απελευθέρωση κρατούμενου, με τις δικαστικές αρχές να τους επιβάλλουν ποινή 5 μηνών και 10 ημερών με τη δυνατότητα άσκησης έφεσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τέσσερις αστυνομικοί της διεύθυνσης μεταγωγών δικαστηρίων Αττικής συνόδευαν 32χρονο Τούρκο κρατούμενο, ο οποίος κατά τη μεταγωγή του με το πλοίο “Αριάδνη” από Πειραιά για Χίο – Μυτιλήνη, έπεσε στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου.

Ο κρατούμενος θα δικαζόταν στο Εφετείο κατηγορούμενος για διακίνηση μεταναστών. Είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.