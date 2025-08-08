Λήμνος: Διάσωση θρίλερ στο Πλατύ – Παιδιά παρασύρθηκαν με SUP

Super Puma και σκάφη του Λιμενικού έσωσαν δύο παιδιά που παρασύρθηκαν με SUP στη παραλία του Πλατύ.

Ώρες αγωνίας το πρωί της Παρασκευής στην παραλία στο Πλατύ στη Λήμνο, όταν δύο ανήλικα παιδιά, ενώ έκαναν SUP, παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους προς τα ανοιχτά.

Όπως μεταδίδει το limnoslive.gr, λίγο μετά το μεσημέρι, οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή παρέσυραν τη σανίδα SUP με τα δύο παιδιά, απομακρύνοντάς τα γρήγορα από την ακτή. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος και η αντίδραση των αρχών άμεση με το Λιμενικό Σώμα Μύρινας να στέλνει δύο σκάφη, ενώ ο Στρατός απογείωσε ελικόπτερο Super Puma για να συνδράμει στον εντοπισμό τους.

Η επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε με απόλυτο συντονισμό και μέσα σε λίγα λεπτά οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν και να περισυλλέξουν τα παιδιά.

Τα δύο ανήλικα είναι καλά στην υγεία τους, με την ψύχραιμη και άμεση αντίδραση των δυνάμεων διάσωσης να αποδεικνύεται καθοριστική.

