Μαφία της Κρήτης: Η ώρα των απολογιών – Στον εισαγγελέα κάποιοι από τους συλληφθέντες

Ενώπιων του Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι συλληφθέντες για την συμμετοχή τους στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση των Χανίων.

Οι πρώτοι 17 εμπλεκόμενοι από τους συνολικά 49 που έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, αναμένεται να βρεθούν σήμερα στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αύριο, Παρασκευή (05/09), οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμα 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.