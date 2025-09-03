Στο επίκεντρο έρχεται η υπόθεση της Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων και οι πολιτικοεκκλησιαστικές τριβές, λόγω των αποκαλύψεων για τη μαφία της Κρήτης. Ερωτήματα για το παρασκήνιο της μη εκλογής του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Αμφιλοχίου στη Μητρόπολη Κυδωνίας–Αποκορώνου.

Δεν έχουν περάσει παρά μερικοί μήνες όταν τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνταν με τις απεγνωσμένες προσπάθειες εκ μέρους κυβέρνησης και Φαναριού για να μην εκλεγεί Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου αυτός που είχε επιλέξει η Εκκλησία της Κρήτης, δηλαδή, ο Μητροπολίτης Κυσσάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος.

Τότε, η εφημερίδα «Δημοκρατία» είχε γράψει ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε τον Αμφιλόχιο επειδή αγνόησε τις προειδοποιήσεις και τα έψαλε με θάρρος στον Γερμανό πρόεδρο για το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων.

Πίσω από το θεσμικό σκέλος, αναδύεται –πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα– ένα δεύτερο, εξίσου κρίσιμο πεδίο: η εκκλησιαστική περιουσία και οι δικαστικές–διοικητικές εκκρεμότητες γύρω από μεγάλης αξίας ακίνητα.

Το «μέτωπο» των ακινήτων: Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων και η πώληση ακινήτων της πολλών εκατομμυρίων με παράνομο τρόπο, όπως καταγγέλθηκε. Όπως ανέφερε το δημοσίευμα:

“…η Αρχιεπισκοπή Κρήτης επιθυμεί να στείλει στη Μητρόπολη Κυδωνίας τον Κισσάμου Αμφιλόχιο για να βάλει τάξη στο θέμα και να κόψει τον… βήχα όσων θέλουν να αρπάξουν τα φιλέτα της Εκκλησίας. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι δεν θέλουν αυτή την κάθαρση και μεσολαβούν (σε κυβέρνηση και Φανάρι) για να ολοκληρωθεί η μεγάλη μπίζνα…

Τα ακίνητα 175 στρεμμάτων στον Σταυρό Χανίων επιχείρησε να αποκτήσει ισραηλινό fund που στη συνέχεια θα τα μεταβίβαζε σε γερμανική τουριστική εταιρία!”

Η υπόθεση –που τελικά έφτασε στον εισαγγελέα– έχει βάθος δεκαετίας. Περίπου το 2015 φαίνεται ότι κατατέθηκε από τον φερόμενο ιδιοκτήτη αγωγή κατά της μονής, διεκδικώντας τις εκτάσεις στον Σταυρό Χανίων που η μονή ισχυριζόταν ότι τις κατείχε με τίτλους. Η Εκκλησία είχε προσφύγει κατά του Δασαρχείου για αποχαρακτηρισμούς, όμως η μονή δεν προχώρησε στις απαραίτητες κινήσεις για να διασφαλίσει τις «ιερές» εκτάσεις. Αυτή η καθυστέρηση υπήρξε κρίσιμη και ύποπτη…

Η θεσμική αντίδραση της Εκκλησίας της Κρήτης

Αργότερα, και αφού είχαν γίνει ήδη μεγάλα λάθη, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης ανέφερε σε ανακοίνωση:

«Σχετικά με ανακύψαντα διοικητικά θέματα στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, η Ιερά Σύνοδος ανακοινώνει ότι, με ομόφωνη απόφασή της, προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 89, παρ. 2 του Νόμου 4149/1961 “Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας” (ΦΕΚ 41/Α/16-3-1961), σε όλες τις νόμιμες ενέργειες έναντι των αρμοδίων Αρχών».

Στο ίδιο δημοσίευμα υπογραμμιζόταν η κρισιμότητα της διοικητικής εποπτείας επί της εκκρεμότητας:

«Έτσι -και με μεγάλη καθυστέρηση- ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που ακόμα εκκρεμούν. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο ποιος θα επιβλέπει και θα τρέξει τις δύσκολες νομικές μάχες εκ μέρους της Μητρόπολης Κυδωνίας. Οι Κρήτες ιεράρχες θέλουν σε αυτόν τον ρόλο τον Κισσάμου Αμφιλόχιο, ενώ στην κυβέρνηση και στο Φανάρι θα επιθυμούσαν κάποιον άλλο. Κάποιον λόγο θα έχουν…»

Το ευρύτερο περιβάλλον: Αποκαλύψεις για οργανωμένο έγκλημα και ο Σταυρός Χανίων

Τις τελευταίες ημέρες έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο με την Κρητική μαφία, η οποία φαίνεται ότι είχε μεγάλες δραστηριότητες πέρα από τα ναρκωτικά, σε τουρισμό και εστίαση, και ειδικό ενδιαφέρον στην περιοχή του Σταυρού.

© Intime p.a.

Η συγκυρία αυτή, σε συνδυασμό με τις εκκρεμότητες για τις εκτάσεις της Μονής, προσδίδει νέο βάθος στο πολιτικοεκκλησιαστικό ζήτημα, τροφοδοτώντας ερωτήματα για τις πιέσεις που, κατά τα δημοσιεύματα, ασκήθηκαν ώστε να μην εκλεγεί στη Μητρόπολη Κυδωνίας–Αποκορώνου ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος.

Νέα στοιχεία και πολιτικός απόηχος γύρω από τη Μονή Τζαγκαρόλων και τη «χηρεύουσα» Μητρόπολη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr και το ρεπορτάζ της Ευαγγελίας Καρεκλάκη όταν “έσκασε” η υπόθεση με την “κρητική μαφία”:

«…πρόσωπα που φέρονται ως βασικοί εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση σχετίζονται με την καταπάτηση και την πώληση 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων σε ξένους επενδυτές».

Επίσης αναφέρεται ότι:

«ακούγεται κεντρικό πρόσωπο της εγκληματικής οργάνωσης να προωθεί συγκεκριμένο υποψήφιο για τη χηρεύουσα Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Μάλιστα το πρόσωπο προτίμησής του δεν ήταν εγγεγραμμένο, την περίοδο εκείνη, στον κατάλογο των εκλογίμων»

Το πρόσωπο αυτό, όπως αποκαλύφθηκε μετέπειτα, είναι ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, του οποίου το όνομα αναφέρεται σε συνομιλίες των κατηγορούμενων για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά και υπάρχει στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.

Οι συγκεκριμένες αναφορές, που προστίθενται στο ήδη θολό τοπίο για τις εκτάσεις στον Σταυρό Χανίων και τις θεσμικές τριβές γύρω από την πλήρωση της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, εντείνουν την απαίτηση για πλήρη αποσαφήνιση ρόλων και ευθυνών.

Η μεταμεσονύχτια τροπολογία και οι αντιδράσεις

Με αυτά και με αυτά εύλογα δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα που φτάνουν ως την κυβέρνηση.

Υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση είχε περάσει μεταμεσονύχτια τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας του 1961 με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να δηλώνει άγνοια για την τροπολογία σε σχετική ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Μετά την υπερψήφιση της τροπολογίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, σε μία συναισθηματικά φορτισμένη παρέμβασή του είχε καταγγείλει αυτό που είχε χαρακτηρίσει ως απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Κρήτης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για προσωποπαγές μπλοκάρισμα της εκλογής του.

Ο Σεβασμιώτατος υπενθύμισε πως στο παρελθόν ανάλογες μετακινήσεις είχαν γίνει κανονικά, όπως στις περιπτώσεις των Μητροπόλεων Ρεθύμνου, Σάμου και Βορείου Γερμανίας Ειρηναίου, χωρίς καμία θεσμική αντίρρηση. «Θυμήθηκαν το 2025 να αλλάξουν έναν νόμο του 1961, μέσα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας, και μάλιστα μεταμεσονύκτια», σχολίασε με έντονη πικρία.

Η αντίδραση της Εκκλησίας της Κρήτης ήταν άμεση, με επίσημο δελτίο Τύπου, το οποίο, όπως υπενθύμισε ο Μητροπολίτης, καταγράφει «αποθεσμικές, υψηλόβαθμες παρεμβάσεις σε πρόσωπα της Εκκλησίας», επιβεβαιώνοντας τις πιέσεις που προηγήθηκαν.

Οι αποκαλύψεις για την «Κρητική μαφία» και το αποτύπωμά τους

Με αφορμή και τις αποκαλύψεις για τη δράση της Κρητικής μαφίας και την πιθανή εμπλοκή της στο σκάνδαλο με τις εκτάσεις της Μονής Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων – όπως έχει αναφερθεί σε σχετικά δημοσιεύματα – εύλογα δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτήματα για την εμμονή της κυβέρνησης για μη εκλογή του Αμφιλοχίου στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Η σύμπτωση των χρονισμών, η ένταση των θεσμικών παρεμβάσεων και το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από εκκλησιαστική περιουσία συνθέτουν ένα πεδίο υψηλής δημόσιας ευαισθησίας, όπου οι απαντήσεις δεν μπορεί παρά να είναι εξαντλητικές και τεκμηριωμένες.

ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΕΛ.ΑΣ. / EUROKINISSI

Τι ζητούν οι πολίτες: διαφάνεια, θεσμική καθαρότητα, λογοδοσία

Η τοπική κοινωνία των Χανίων ζητά καθαρή εικόνα: ποια είναι η ακριβής αλυσίδα αποφάσεων για τη Μονή Τζαγκαρόλων; Ποια πρόσωπα και ποιοι φορείς διαχειρίστηκαν τις κρίσιμες ενέργειες; Με ποια κριτήρια επιχειρήθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η προώθηση υποψηφίου για τη «χηρεύουσα» μητρόπολη;

Η διαλεύκανση των πτυχών που συνδέουν την υπόθεση των 175 στρεμμάτων στον Σταυρό Χανίων, τη Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων και την εκκρεμή εκλογή στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου είναι κρίσιμη όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά για το κύρος των θεσμών συνολικά.