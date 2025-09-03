Μαφία της Κρήτης: Βίντεο ντοκουμέντο με πελάτες να επισκέπτονται το σπίτι του “στρατηγού”

Αστυνομικοί κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα, πελάτες του κυκλώματος, να επισκέπτονται το σπίτι ενός από τους διακινητές

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του κυκλώματος που διακινούσε και ναρκωτικά στα Χανιά έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, στο οπτικό υλικό που δημοσίευσε το ΕΡΤnews, αστυνομικοί έχουν ανέβει σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή και καταγράφουν με τα κινητά τους τηλέφωνα, πελάτες του κυκλώματος, να επισκέπτονται το σπίτι ενός από τους διακινητές, με το ψευδώνυμο «Στρατηγός».

Ο 68χρονος έχει συλληφθεί στη διάρκεια της αποδόμησης της οργάνωσης, και ήδη έχει προφυλακιστεί. Μαζί του, είχαν συλληφθεί και δύο άτομα τα οποία τον προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την στιγμή της σύλληψης, του είχαν παραδώσει μια σακούλα με πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 68χρονου, στη πόλη των Χανίων, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε γλάστρες δύο δενδρύλλια κάνναβης, και σε δύο νάιλον σακούλες 1 κιλό και 995 γραμμάρια χασίς.

Στις οικίες των δύο προμηθευτών, που επίσης προφυλακίστηκαν στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, οι αστυνομικοί βρήκαν χρήματα, ακατέργαστη κάνναβη και δενδρύλλια κάνναβης.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο: