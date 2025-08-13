Μαρτυρία από την Πάτρα – “Πώς είναι να καίγονται όλα γύρω σου”

Κάτοικος της Πάτρας καταθέτει στο NEWS 24/7 τη μαρτυρία του για όσα έζησε το τελευταίο 24ωρο και εξηγεί το πόσο άστοχο είναι το “τα σπίτια ξαναφτιάχνονται”.

Στα μέσα του Ιουλίου «στην καρδιά της φετινής αντιπυρικής περιόδου», κατά το ρηθέν του Πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη, σε μια λαμπρή τελετή έγινε η παράδοση 164 νέων οχημάτων στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Σε αυτήν, ο πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε πως «φέτος αντιπαρατάσσουμε απέναντι στην απειλή της φωτιάς, τις περισσότερες δυνάμεις που είχαμε ποτέ».

Συγκεκριμένα, «αντιπαρατάσσουμε στην απειλή της φωτιάς»

164 νέα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος , συνολικού προϋπολογισμού 15.500.000 ευρώ.

, συνολικού προϋπολογισμού 15.500.000 ευρώ. 18.000 μόνιμοι και εποχικοί πυροσβέστες .

. 1.500+ δασοκομάντος .

. 85 αεροσκάφη («τα 30 με 35 ανήκουν στον εθνικό εανέριο στόλο, τα 49 είναι μέσω της διαδικασίας ΝΑΤΟ Support and Procurement Agency (NSPA), βάσει της σύμβασης που έχει υπογράψει η χώρα μας και είναι πενταετούς διάρκειας. Τα ενοικιάζουμε κατά τη διάρκεια καθ’ όλη της αντιπυρικής περιόδου», όπως έχει εξηγήσει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης ).

(«τα 30 με 35 ανήκουν στον εθνικό εανέριο στόλο, τα 49 είναι μέσω της διαδικασίας ΝΑΤΟ Support and Procurement Agency (NSPA), βάσει της σύμβασης που έχει υπογράψει η χώρα μας και είναι πενταετούς διάρκειας. Τα ενοικιάζουμε κατά τη διάρκεια καθ’ όλη της αντιπυρικής περιόδου», όπως έχει εξηγήσει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ). 82 drones, «που μπορούν να δίνουν εικόνα επί 24ωρου βάσεως και να εντοπίζουν καπνό, για την τάχιστη αντίδραση των δυνάμεων», σύμφωνα με τον κ. Κεφαλογιάννη.

«που μπορούν να δίνουν εικόνα επί 24ωρου βάσεως και να εντοπίζουν καπνό, για την τάχιστη αντίδραση των δυνάμεων», σύμφωνα με τον κ. Κεφαλογιάννη. 4.000 οχήματα διαφορετικού τύπου .

. 400 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρισμούς δασών , στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και στη γενικότερη προσπάθεια πρόωρης παρέμβασης.

, στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και στη γενικότερη προσπάθεια πρόωρης παρέμβασης. Προσωπικό από 5 ευρωπαϊκές χώρες, βάσει του ευρωπαϊκού προγράμματος RescEu.

Στην ίδια εκδήλωση, ο κύριος Κεφαλογιάννης είχε διευκρινίσει ότι «ο κοινός του στόχος για την φετινή αντιπυρική περίοδο, συμπυκνώνεται σε τρεις φράσεις: λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών, γρήγορη οριοθέτηση στις εκδηλωθείσες πυρκαγιές και ολιστική προσέγγιση στις μεγάλες πυρκαγιές».

Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας σήμερα.

Τι πήγε λάθος; Ό,τι πάει λάθος, πάντα, αφού κανείς σε αυτήν τη χώρα δεν μαθαίνει από τα λάθη του.

Επιτέλους, τι φταίει;

Όπως κάθε καλοκαίρι αποδείχθηκε πως οι αριθμοί δεν σβήνουν τις φωτιές. Όπως κάθε καλοκαίρι, δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει συντονισμός, δεν μαθαίνουμε ποτέ το αίτιο και έτσι, δεν υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, με συνέπεια να κινδυνεύουν χιλιάδες ζωές (όλων των ειδών, με τα οικοσυστήματα να εξαφανίζονται) και να καταστρέφονται οι κόποι μιας ζωής.

Δίνονται μεν, χρήματα για καθαρισμούς οικοπέδων, δασών και για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, αλλά ουδείς είναι βέβαιος αν αξιοποιούνται κατάλληλα, αν γίνεται η δουλειά εγκαίρως και αποτελεσματικά, αφού δεν υπάρχουν έλεγχοι.

Έχουμε μεν, τα περισσότερα μέσα της ιστορίας, αλλά κάποιος πρέπει να τα συντονίσει αποτελεσματικά. Και όταν δεν έχουμε αίτιο, πώς άρχισαν όλα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με δεδομένα, ώστε να κινηθούμε αναλόγως.

Φταίει το επίγειο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ;

Φταίνε εμπρηστές;

Φταίνε φυσικά αίτια (πχ κεραυνοί);

Φταίει το κακό μας το κεφάλι που ενώ έχει καεί η χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη, κάποιοι εξακολουθούν να κάνουν οξυγονοκολλήσεις και να καίνε χόρτα, όταν έχει πολλά μποφόρ;

Φταίνε όλα τα παραπάνω;

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, μόλις το 16,8% των πυρκαγιών της τελευταίας 20ετιας έχει ερευνηθεί επαρκώς και μόλις το 12.1% έχει τεκμηριωμένη αιτία, οδηγώντας συχνά σε αποπροσανατολισμένες ενέργειες και συνωμοσιολογία.

Είναι σαφές πως αν δεν προκύψουν οι αιτίες, μάλλον θα συνεχίσουμε να τρέχουμε για τη ζωή μας και να χάνουμε ό,τι μας δίνει οξυγόνο.

Συνθήκη που ζει μεταξύ χιλιάδων άλλων o A.Π, o oποίος είναι κάτοικος Πάτρας.

Του δίνουμε το λόγο για να πει όσα σκέφτεται, τις ώρες που δεν μπορεί να κλείσει μάτι -όπως κανείς στην Αχαΐα- ενώ όλα τριγύρω του καίγονται.

«Σκεφτόμουν πως παραγγέλνω ένα σουβλάκι και γνωρίζω κάθε λεπτό σε ποιο στάδιο είναι η παραγγελία μου. Πώς είναι δυνατόν, με αυτήν την τεχνολογία που υπάρχει, να μην ξέρουμε το πώς, το τι και το γιατί;

Τόσα drones υπάρχουν. Δεν τα σηκώνουν; Δεν επαρκούν; Δεν τα παρακολουθεί κάποιος;

Τι συμβαίνει;

Στην περιοχή οι μεγάλες εστίες είναι τουλάχιστον 5. Αρκετές ξέσπασαν παράλληλα.

Η τελευταία που είναι στην ανατολική πλευρά -προς Αθήνα- άρχισε στις 11 το βράδυ της Τρίτης, με την Πάτρα να είναι ανοχύρωτη, καθώς όλες οι δυνάμεις είχαν πάει στο μέτωπο της Αχαΐας. Μόλις είπαν να επιστρατεύσουν δυνάμεις από τον Κόρινθο, έπιασε η φωτιά στα Μέγαρα.

Ταυτόχρονα υπάρχουν πυρκαγιές στη Χίο, την Αιτωλοακαρνανία.

Και όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε υψηλή θερμοκρασία, σε συνδυασμό με μεγάλης έντασης ανέμους τις τελευταίες ημέρες».

Και κάπως έτσι αποκτούν βάση οι θεωρίες συνωμοσίας, γιατί σκεφτόμαστε πως δεν γίνεται να είμαστε τόσο ακατάλληλοι, ως πολίτες. Aποκλείει αυτές τις θεωρίες ο Α.Π.; «Σαφώς και όχι, όταν είναι πέντε εστίες ταυτόχρονα. Να δούμε τι έχουμε κάνει τόσα χρόνια εμείς για εμάς;».

«Μήπως τελικά, δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, αλλά η συνέχεια της συνήθους σκέψης που κάνουμε σε αυτήν τη χώρα πως “έλα μωρέ, δεν θα συμβεί σε εμένα”;».

Εξακολουθούμε να πετάμε όπου βρούμε, ό,τι περισσεύει (τσιγάρα, μπουκαλάκια νερού, ποτήρια καφέ, πακέτα κλπ).

Δεν καθαρίζουμε τα οικόπεδα, δεν δημιουργούμε αντιπυρικές ζώνες, καίμε χόρτα όταν φυσάει -στην Κόρινθο πρόσφατα έπιασε φωτιά, γιατί κάποιος έκανε οξυγονοκόλληση-, έχουμε χτίσει μέσα στα έλατα -πού βρήκαν τους τίτλους ιδιοκτησίας πάνω στο βουνό;-, κάνουμε αίτηση για ρεύμα, έρχεται ο ΔΕΔΔΗΕ και βάζει μετασχηματιστές -στο επίγειο δίκτυο του-, πιάνει ο ένας φωτιά και αν γίνει αυτό, δεν σταματά η καταστροφή έως ότου καούν όλοι οι μετασχηματιστές.

Την τελευταία 3ετία είχαμε τρεις φωτιές στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Τυχαίο; Καθόλου, όταν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Για παράδειγμα, αφήνουν τα χημικά απ’ έξω, πέφτει ο ήλιος, τα υπερθερμαίνει και εκρήγνυνται».

Μετά, το δικό μας “ωχ αδελφέ” συναντά την αδυναμία ανταπόκρισης των κυβερνώντων που μένουν πάντα στους αριθμούς και όχι στην ουσία.

«Ενώ το καλοκαίρι ήταν μια ανέμελη περίοδος για όλους μας, τώρα έρχεται και λέμε “θα καούμε”.

Όλη η χώρα είναι μια εστία. Όλη η χώρα είναι ανοχύρωτη.

Ό,τι συμβαίνει τώρα σε εμάς, έγινε πριν λίγα χρόνια στην Εύβοια, τη Ρόδο, τον Έβρο.

Ποτέ δεν μαθαίνουμε πώς άρχισε η φωτιά. Έτσι, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας -Κράτος και πολίτες. Δεν μπορείς να αποκλείσεις λοιπόν, ό,τι επρόκειτο για κάτι τυχαίο, πως “μας έκαψαν οι άλλοι”, ότι “δεν φταίω εγώ”.

«Σου στέλνουν μήνυμα 112 να εγκαταλείψεις κι εκεί τελειώνουν όλα. Και μετά σου λένε τα σπίτια ξαναχτίζονται. Πώς ρε άνθρωποι; Μια ζωή περάσαμε για να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα σπίτι. Δεν είμαστε πολιτικοί να έχουμε από 2-3».

Βλέπουμε διαρκώς, ανθρώπους να καταρρέουν στη θέα της καταστροφής και δη πιο μεγάλης ηλικίας άτομα, οι οποίοι νιώθουν να χάνουν τη ζωή τους.

Εν τω μεταξύ, θα περάσει και αυτό -όπως κάθε καλοκαίρι- και πάλι δεν θα έχουμε πυροσβέστες, αλλά θα έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ και στο δρόμο θα συνεχίσουμε να βλέπουμε γόπες, χαρτιά, πλαστικά και ό,τι άλλο πετάει ο καθένας».

Θα συνεχίσουμε να μη σεβόμαστε τον εαυτό μας και παράλληλα τους άλλους και φυσικά, θα συνεχίσει να μη μας σέβεται η Πολιτεία, που παραμένει παρούσα, όπως διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός -σα να πρόκειται για τις παρουσίες στο σχολείο, που αρκεί να είσαι στη θέση σου, στην ώρα σου και τέλος.