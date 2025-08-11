Ελλάδα Ελληνική Αστυνομία

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική – 11 συλλήψεις

Αστυνομία (Φωτογραφία αρχείου)
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρεία αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική, με 11 συλλήψεις μέχρι στιγμής και κατασχέσεις ναρκωτικών και χρημάτων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (11/8) αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις, για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπή και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ηρωίνης και μετρητά χρήματα.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

