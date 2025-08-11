Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική – 11 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική – 11 συλλήψειςΔιαβάζεται σε 1'
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρεία αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική, με 11 συλλήψεις μέχρι στιγμής και κατασχέσεις ναρκωτικών και χρημάτων.
- 11 Αυγούστου 2025 10:44
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (11/8) αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 συλλήψεις, για -κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών, ρευματοκλοπή και διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ έχουν εντοπιστεί ποσότητες ηρωίνης και μετρητά χρήματα.
Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.