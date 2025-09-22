Μενίδι: Έκρυβαν ναρκωτικά σε κουτί για πάνες μωρού

Στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών εντοπίστηκε οικία-ορμητήριο διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε οικισμό των Αχαρνών.

Οικία στην οποία γινόταν συστηματική διακίνηση και πώληση ναρκωτικών εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε καταυλισμό Ρομά, στο Μενίδι, συνελήφθησαν τρία άτομα, μία 46χρονη, μία 24χρονη και ένας 22χρονος και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση η εν λόγω οικία και προέκυψε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών.

Κατόπιν έρευνας στην εν λόγω οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 51 γραμμ. ηρωίνης, μικροποσότητες κοκαΐνης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν σε κουτί για πάνες μωρού την οποία είχαν αποκρύψει οι κατηγορούμενοι σε δέντρο στην αυλή της οικίας τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.