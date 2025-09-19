Μενίδι: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη βιομηχανική περιοχή

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν 4 ελικόπτερα.

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στις Αχαρνές Αττικής. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.16 σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας καίγοντας παλέτες, ενώ επεκτάθηκε σε δύο διπλανές επιχειρήσεις, καταστρέφοντάς τες ολοσχερώς.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσιάζει πλέον βελτιωμένη εικόνα και έχει περιοριστεί.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν 4 ελικόπτερα.

Σημειώνεται ότι μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.