Μιρέλα Ρούτσι: “Δεν καλέσαμε τον Μπισμπίκη και τη Βανδή”

Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι διέψευσε τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος είχε δηλώσει πως επισκέφτηκε τον απεργό πείνας γιατί «ήθελε να δει εκείνον και τη Δέσποινα».

Η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι διέψευσε κατηγορηματικά τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος είχε δηλώσει στις κάμερες ότι η εμφάνισή του στο Σύνταγμα, στο πλευρό του απεργού πείνας, ήρθε έπειτα από κάλεσμά τους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», η κυρία Ρούτσι αναφέρθηκε στην απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο σύζυγός της εδώ και 21 ημέρες έξω από τη Βουλή και ερωτηθείσα σχετικά ξεκαθάρισε πως η πρόσφατη επίσκεψη του Βασίλη Μπισμπίκη στον σύζυγό της δεν πραγματοποιήθηκε έπειτα από δικό τους κάλεσμα.

Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε αν έχουν καλέσει επώνυμους για να στηρίξουν την κινητοποίηση του Πάνου Ρούτσι, όπως τον Βασίλη Μπισμπίκη και την Δέσποινα Βανδή, η ίδια απάντησε: «Όχι. Κατηγορηματικά όχι» και πρόσθεσε: «Εγώ δεν ήμουν στο Σύνταγμα. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι εκεί. Δεν γνώριζα ότι θα πάει».

Όταν η Σίσσυ Χρηστίδου τη ρώτησε αν ενδεχομένως ο σύζυγός της είχε καλέσει τον ηθοποιό, η Μιρέλα Ρούτσι απάντησε: «Δεν νομίζω. Τον ρώτησα και μου είπε όχι».

Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι κατά την 19η ημέρα της απεργίας πείνας που πραγματοποιεί. Λίγο πριν αποχωρήσει από το σημείο, ο ηθοποιός κλήθηκε να προχωρήσει σε δηλώσεις.

«Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δε θέλω να πω τίποτα άλλο», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες.