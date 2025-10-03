Ο Βασίλης Μπισμπίκης στην τέντα του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Στο πλευρό του επί 19 ημέρες απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα, βρέθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Στο Σύνταγμα, στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο Πάνος Ρούτσι, μετά από 19 ημέρες συνεχούς απεργίας πείνας, απαιτεί την άδεια για να προχωρήσει στην εκταφή του γιου του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, και για να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις.

Νωρίτερα σήμερα, επισκέφθηκε για τρίτη φορά το νοσοκομείο. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί, αναφέρεται για την υγεία του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε εκ νέου τη νοσηλεία και λίγο αργότερα επέστρεψε στο Σύνταγμα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε αρκετή ώρα στο πλευρό του απεργού πείνας, με τον οποίο και συζητούσαν. Λίγο πριν αποχωρήσει από το σημείο, ο ηθοποιός κλήθηκε να προχωρήσει σε δηλώσεις.

«Ήθελε ο άνθρωπος να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Επειδή η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη, το λιγότερο που μπορούσα να κάνω είναι να έρθω να συμπαρασταθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, να δει πώς πέθανε το παιδί του. Aυτό. Δε θέλω να πω τίποτα άλλο», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες.