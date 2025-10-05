Μιρέλα Ρούτσι: “Νιώθω ντροπή – Αυτός ο αγώνας είναι όλων μας”

Αναλυτικά όσα ανέφερε η Μιρέλα Ρούτσι, σύζυγος του Πάνου Ρούτσι που διανύει την 21η ημέρα απεργίας πείνας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA.

Tην 21η ημέρα της απεργίας πείνας που πραγματοποιεί με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του, διανύει σήμερα, Κυριακή (5/10), ο Πάνος Ρούτσι.

Η σύζυγός του, Μιλένα Ρούτσι, η οποία βρίσκεται στο πλευρό του διεκδικώντας επίσης να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού της, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του MEGA “Χαμογέλα και Πάλι” και αναφέρθηκε τόσο στην υγεία του συζύγου της όσο και στο τεράστιο κύμα συμπαράστασης που ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Σύνταγμα αλλά και σε όλη τη χώρα.

“Νιώθω ντροπή”

“Είναι πάρα πολύ λυπηρό να βλέπω τον άντρα μου σε αυτήν την οθόνη, ο οποίος βρίσκεται εκεί, και να ζητάμε το αυτονόητο. Το 2025 υποτίθεται σε μία δημοκρατική χώρα με δικαιώματα, εμείς σαν γονείς να μην έχουμε δικαίωμα να μάθουμε από τι πέθανε το παιδί μας και να πρέπει να το απαιτούμε με αυτόν τον σκληρό τρόπο. Είναι ντροπή, δεν υπάρχουν λόγια. Να μας αναγκάζουν να φτάνουμε ως εδώ, ο σύζυγός μου να ρισκάρει τη ζωή του, να κάθεται εκεί 21 μέρες και να μην μας δίνουν τις τοξικολογικές και χημικές εξετάσεις. Είναι αδιανόητο”, δήλωσε αρχικά.

“Νιώθω ντροπή, όπως όλος ο κόσμος που έρχεται καθημερινά εκεί, όλοι τους λένε συγγνώμη, είναι ντροπή, ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες και ζούμε σε αυτήν τη χώρα. Λυπάμαι που το λέω αλλά είναι τα λόγια του κόσμου. Έτσι αισθάνομαι και ‘γω”, πρόσθεσε..

Σχετικά με τη στήριξη του κόσμου, ανέφερε πως “υπάρχει ελπίδα πιστεύω, κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί εκεί πάνω αυτοί που μας κυβερνούν να μην… κάποιος θα μας βοηθήσει από πάνω κάτι να αλλάξει γιατί είναι πολύ ιερό, ηθικό δικαίωμά μας, προσωπικό να μάθουμε πώς πέθανε το παιδί μας. Γι’ αυτό και ο κόσμος είναι δίπλα μας γιατί νιώθει την αδικία, τον πόνο. Τον δικό μας τον πόνο τον ζει και ο κόσμος μαζί μας, κάθε μέρα εκεί. Έρχεται κόσμος που έχει ‘χάσει’ τα παιδιά του να μοιράζεται την ιστορία του μαζί μας, να μας λέει πόσο μας νιώθει, έρχονται ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν ζήσει στη ζωή τους αδικίες και μας λένε ότι είμαι εδώ. Αυτός ο αγώνας είναι ολονών μας“.

“Ο πόνος ενεργοποίησε και τον θυμό και είναι εξοργισμένοι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος γιατί είναι άδικο όλο αυτό το πράγμα”, σημείωσε, τονίζοντας:

“Αντί ο κ. Γεωργιάδης, αφού νοιάζεται τόσο πολύ για την υγεία του συζύγου μου, αντί να πάρει τον κ. Μητσοτάκη και να τον ενημερώσει γιατί προφανώς ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ενημερωμένος ότι 21 μέρες έξω από τη Βουλή υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι χωρίς τροφή και ζητάει το αυτονόητο… δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, είναι κάπου κρυμμένος. Προφανώς ο πρωθυπουργός του ‘δεν ξέρω, δεν γνωρίζω’ ίσως και τώρα δεν είναι ενημερωμένος. Ας τον πάρει ο κ. Γεωργιάδης να τον ενημερώσει για να δοθεί αυτή η εντολή να μας δώσουν τις τοξικολογικές εξετάσεις”.

Στην ερώτηση αν νιώθουν την κυβέρνηση απέναντί τους, η Μιρέλα Ρούτσι απάντησε πως, “από την πρώτη στιγμή τους νιώθουμε απέναντί μας, από την πρώτη στιγμή που πήγαμε εκεί μπαζώσανε όλο τον χώρο, αλλοιώσαν τα στοιχεία, πέταξαν ό,τι έχει απομείνει από τα παιδιά μας ‘λίγο παραπέρα’ όπως εκφράστηκαν μερικοί. Εννοείται τους νιώθουμε απέναντί μας”.

Εξηγώντας την απόφαση για την απεργία πείνας του συζύγου της, δήλωσε:

“Ο σύζυγός μου ήθελε να κατέβει Αθήνα, έτσι μου είπε εμένα, επειδή ήθελε κάποιες μέρες μόνος του, κάτι είχε σκεφτεί να κάνει, δεν ήθελε να μου το πει. Μετά το έμαθα αυτό, δεν το είπε σε κανέναν. (…) Εκείνη τη Δευτέρα, στις 15 Σεπτεμβρίου, το πρωί με παίρνει τηλέφωνο μία φίλη και μου λέει πώς είσαι, τι κάνεις; Λέει ο Πάνος, λέω καλά. Μου λέει ο Πάνος βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος και κάνει απεργία πείνας και δίψας. Έπαθα σοκ“.

“Το πρώτο πράγμα που έκανα, κάλεσα τον άντρα μου, δεν το σήκωσε, ανησύχησα πάρα πολύ, το δεύτερο άτομο που κάλεσα ήταν η κα Κωνσταντοπούλου, με πήρε μετά από δύο λεπτά και πήγα να της το πω και μου λέει Μιρέλα μου μόλις το έμαθα, μόλις τώρα ήμουν στο Σύνταγμα με τον Παναγιώτη γιατί και εγώ το έμαθα και κατέβηκα αμέσως να τον δω, του είπα όπως ήρθες να σταματήσει αυτό, να μην το κάνει, να τα μαζέψει και να φύγουμε, δεν υπάρχει λόγος. Έκανε μεγάλες προσπάθειες να τον σταματήσει, ήταν αποφασισμένος”, περιέγραψε.“Μετά το τηλέφωνο με την κα Ζωή πήρα ξανά τον Παναγιώτη, το σήκωσε και μου είπε ότι είναι αποφασισμένος. Προσπάθησα πάρα πολύ”, συνέχισε.

Σχετικά με την υγεία του συζύγου της δήλωσε, πως “έχει πέσει πάρα πολύ, πλέον τις περισσότερες ώρες κάθεται στην καρέκλα, δεν μπορεί να σηκωθεί, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είμαστε στην τρίτη εβδομάδα πλέον. Είναι ντροπή αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Εκείνη την ημέρα που ήταν η πορεία απλά φοβόμασταν επεισόδια, χημικά”.

“Στο Σύνταγμα έρχονται διασώστες, όχι γιατροί. Ο Παναγιώτης παρακολουθείται τρεις φορές την ημέρα από την ιατρική ομάδα της κα Κοσμοπούλου. Πήγαμε ήδη τρεις φορές για εξετάσεις οι οποίες ήταν προγραμματισμένες. Αν αισθανθεί άσχημα, το πρώτο που θα κάνουμε είναι να καλέσουμε το ΕΚΑΒ”, συμπλήρωσε.

Στους δρόμους όλη η Ελλάδα σήμερα

Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι διοργανώνεται σήμερα, Κυριακή (5/10), στις 17:30 στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της “Επιτροπής Αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι”, καλούνται συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με κύριο αίτημα την πλήρη δικαίωση του κ. Ρούτσι.

“Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας από την αρχή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο: αυτό φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει!“, τονίζει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση και προσθέτει:

“Πλέον η υγειά του απεργού πείνας δυσχεραίνεται, χρειάζεται να βγούμε μαζικά στους δρόμους όπως στις 26/1 και στις 28/2 προκειμένου να δώσουμε ξεκάθαρα το μήνυμα στην κυβέρνηση και την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη ότι δεν θα ανεχτούμε κάτι λιγότερο από την πλήρη δικαίωση του Π. Ρούτσι. Να δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις! Να φωνάξουμε: «ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ»!

Να στηρίξουμε έμπρακτα τον Π. Ρούτσι, κάνοντας την απεργία πείνας ένα κέντρο αγώνα και συντονισμού. Με διαδηλώσεις, απεργίες, αγώνα διαρκείας: Να μην είμαστε θεατές στο έγκλημα – Να συμμετέχουμε ενεργά ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ στη δίκαιη υπόθεση του Π. Ρούτσι!””.

Σημειώνεται πως ο κ. Ρούτσι δηλώσει αποφασισμένος να δώσει τον αγώνα του «μέχρι τέλους» και κλείνει τα αυτιά του στις χυδαιότητες –όπως αυτές που εκστομίζει ακατάπαυστα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης– και ζητά λίγη ανθρωπιά και ενσυναίσθηση.