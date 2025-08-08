Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 131 επιβάτες νότια της Σκιάθου

Συναγερμός στο Λιμενικό Σώμα μετά από μηχανική βλάβη σε πλοίο που κατευθύνεται από τη Σκιάθο στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Μηχανική βλάβη παρουσίασε, το βράδυ της Παρασκευής (8/8), σε 2 από τις 4 μηχανές του το επιβατηγό «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» 1,7 ναυτικά μίλια, νότια της Σκιάθου, σε δρομολόγιο που εκτελούσε από τη Σκιάθο στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Το πλοίο μεταφέρει 131 επιβάτες, 31 ΙΧ και 28 μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι του Αγ. Κωνσταντίνου και συνοδεύεται από δύο σκάφη του Λιμενικού.