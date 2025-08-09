Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

Μηχανική βλάβη κράτησε το Flying Cat 3 στο λιμάνι του Πειραιά, με τους 340 επιβάτες να μεταφέρονται στους προορισμούς τους από την εταιρεία.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (9/8) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν το καταμαράν Flying Cat 3 παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες με 340 επιβάτες.

Οι 340 επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.