Ν. Μηταράκης: Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών στην Βολισσό Χίου

Στην καταστροφική πυρκαγιά στον Βολισσό Χίου και τα μέτρα στήριξης που θα λάβει η κυβέρνηση αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Νότης Μηταράκης.

Στην μεγάλη καταστροφή που έχει υποστεί η Βολισσός από την πυρκαγιά αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, τονίζοντας πως «ο πόνος των κατοίκων είναι αβάσταχτος».

Όπως σημείωσε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης με τον πρόεδρο της κοινότητας, προκειμένου να ενημερωθεί για τις άμεσες ανάγκες της περιοχής. Παράλληλα, ο ίδιος ο κ. Μηταράκης βρέθηκε στο χωριό και συνομίλησε προσωπικά με τους κατοίκους, ακούγοντας τις ανησυχίες τους.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των πληγέντων με συγκεκριμένες ενέργειες, στηρίζοντας τόσο την αποκατάσταση όσο και την οικονομική ανάταξη της περιοχής.

Ήδη από σήμερα, όπως ανακοίνωσε, ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία ενίσχυσης των κατοίκων που επλήγησαν.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Μηταράκη:

«Είναι μεγάλη η καταστροφή στη Βολισσό και ο πόνος των κατοίκων αβάσταχτος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε μέσω βίντεοκλήσης με τον Πρόεδρο της Βολισσού και ενημερώθηκε για τις άμεσες ανάγκες.

Συναντήθηκα προσωπικά με τους κατοίκους, άκουσα τις ανησυχίες τους. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους με πράξεις, στηρίζοντας την αποκατάσταση και την οικονομική ανάταξη της περιοχής. Από σήμερα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην ενίσχυση των πληγέντων».