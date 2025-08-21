Ναύπλιο: Μαζική τροφική δηλητηρίαση στις Δικαστικές Φυλακές

Συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης εμφάνισαν τριάντα έγκλειστοι στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου, επτά εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σοβαρό περιστατικό μαζικής τροφικής δηλητηρίασης καταγράφηκε στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις Αργολικές ειδήσεις, τριάντα έγκλειστοι, το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, εμφάνισαν συμπτώματα που υποδηλώνουν τροφική δηλητηρίαση.

Επτά από τους κρατούμενους χρειάστηκε να εισαχθούν και να νοσηλευτούν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι υπόλοιποι παρέμειναν κλινήρεις στο κατάστημα κράτησης και βρίσκονται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των αιτιών του περιστατικού.