Το ΚΑΣ πέρασε ομόφωνα την πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων για την Πορτάρα

Η πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων αφορούσε στη μόνιμη περίφραξη στην Πορτάρα καθώς και τη φύλαξη του αρχαιολογικού χώρου με μόνιμο προσωπικού.

Την τοποθέτηση μόνιμης περίφραξης στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού του Απόλλωνα (Πορτάρα) στα Παλάτια, καθώς και τη φύλαξή του από μόνιμο προσωπικό, αποφάσισε ομόφωνα το βράδυ της Τετάρτης (27/08) το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού, υιοθετώντας τη σχετική πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Υπενθυμίζεται πως αυτό το μέτρο προτιμήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων έτσι ώστε ο χώρος να περιφρουρηθεί στοιχειωδώς μετά το viral περιστατικό με τον τουρίστα που σήκωσε στα χέρια ένα από τα μάρμαρα προκειμένου να φωτογραφηθεί.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα τον Αύγουστο η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου για την απομάκρυνση της πρόχειρης περίφραξης με συρματόπλεγμα στην Πορτάρα. Πηγές της αρχαιολογικής υπηρεσίας είχαν εκφράσει την πλήρη ικανοποίησή τους για την απόφαση του δικαστηρίου καθώς όλα θα γίνουν σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό τους.

Πλέον θα υπάρξουν διαθέσιμες τέσσερις εβδομάδες (μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου) έτσι ώστε να βγει η προσωρινή περίφραξη από το μνημείο. Αυτός ακριβώς ήταν ο αρχικός προγραμματισμός της υπηρεσίας.