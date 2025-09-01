Νέα διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου – Ένας αγνοούμενος

Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στη Γαύδο, όπου εντοπίστηκε σκάφος με 35 άτομα, με ένα άτομο να αγνοείται. Μέσα σε λίγες ώρες διασώθηκαν συνολικά πάνω από 110 μετανάστες σε τρία περιστατικά.

Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/9) στη Γαύδο με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο cretapost.gr, ένα σκάφος με 35 μετανάστες εντοπίστηκε να πλέει 44 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά του Λιμενικού, της Frontex αλλά και ιδιώτες, με τους επιβαίνοντες να διασώζονται τελικά από δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά που βρισκόταν στην περιοχή.

Ωστόσο, έχει δηλωθεί ένας αγνοούμενος, με τις αρχές να «χτενίζουν» την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό του.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες. Νωρίτερα, τα ξημερώματα, στήθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης για δύο σκάφη που μετέφεραν συνολικά 80 άτομα.

Το πρώτο εντοπίστηκε 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, με 51 μετανάστες να μεταφέρονται με ασφάλεια στην ξηρά και στη συνέχεια στο Ηράκλειο.

Λίγο αργότερα, σκάφος της Frontex εντόπισε ακόμη ένα πλεούμενο με περίπου 39 άτομα, 6 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ.