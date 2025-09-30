Οκτώ συλλήψεις οπαδών στη Νέα Φιλαδέλφεια

Χειροπέδες σε 8 άτομα πέρασε η αστυνομία στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν πριν τον αγώνα της Κυριακής στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την Κυριακή (28/9) στο γήπεδο «OPAP ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν 8 άτομα.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθη 30χρονος να κατέχει 3 πυρσούς κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Επιπρόσθετα ακόμα 7 ακόμα κατείχαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.