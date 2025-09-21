Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο στην Καβάλα

Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο στην ΚαβάλαΔιαβάζεται σε 1'
Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του κατά τη σύγκρουση οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Νέας Περάμου – Ελευθερών.
- 21 Σεπτεμβρίου 2025 15:42
Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Πέραμο Καβάλας.
Σύμφωνα με το proininews.gr, το όχημα στο οποίο ο 27χρονος επέβαινε ως συνοδηγός συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο στον επαρχιακό δρόμο Νέας Περάμου – Ελευθερών. Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο νοσοκομείο.