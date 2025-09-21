Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο στην Καβάλα

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του κατά τη σύγκρουση οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Νέας Περάμου – Ελευθερών.

Ένας 27χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Πέραμο Καβάλας.

Σύμφωνα με το proininews.gr, το όχημα στο οποίο ο 27χρονος επέβαινε ως συνοδηγός συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο στον επαρχιακό δρόμο Νέας Περάμου – Ελευθερών. Από τη σφοδρή σύγκρουση το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο νοσοκομείο.