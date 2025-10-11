Νεκρός 45χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου

Ένας 45χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του στη λεωφόρο Λαυρίου τα ξημερώματα, όταν η μηχανή του προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου ( στη λεωφόρο Λαυρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε 45χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Ειδικότερα, το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 45χρονος κινήθηκε ανεξέλεγκτα και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε φωτεινό σηματοδότη, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το θύμα υπέστη βαρύτατα τραύματα και μεταφέρθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.