Νέος Κόσμος: Τι εξετάζουν οι Αρχές για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το νεκρό ζευγάρι σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Το “κουβάρι” γύρω από τα δύο πτώματα που εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη, το βράδυ της Πέμπτης (04/09), σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο, προσπαθούν να “ξετυλίξουν” οι Αρχές.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., οι σοροί ανήκουν σε έναν 74χρονο άνδρα και την 88χρονη σύζυγο του.

Το ζευγάρι έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο και συγκεκριμένα ο άνδρας στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα, που βρέθηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι, είχε τραύμα στο θώρακα.

Όπως όλα δείχνουν, ο 74χρονος σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, με τον θάνατό τους να έχει χρονική απόσταση, καθώς η γυναίκα ήταν σε αποσύνθεση σε σχέση με τον άντρα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΕΛ.ΑΣ., το όπλο, το οποί είναι κυνηγετική καραμπίνα, εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο με τους σορούς, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι.

Γειτόνισσα των δύο ατόμων, ανέφερε πως η γυναίκα ήταν βαριά άρρωστη, ενώ άλλη κατέθεσε πως το φως του σπιτιού του ζευγαριού ήταν αναμμένο συνεχόμενα για μέρες και πως υπήρχε έντονη μυρωδιά που χειροτέρευε, εξ ου και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».