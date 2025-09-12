Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μηνύσεις κατά της οικογένειάς του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μηνύσεις στην οικογένειά του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο. Τι είπε για την ακούσια νοσηλεία και για το αν βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης στο σπίτι του.

Σε μηνύσεις κατά συγγενικών του προσώπων προχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με αφορμή τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο γνωστός τραγουδιστής έφτασε το πρωί της Παρασκευής (12/9) στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου και κατέθεσε τις σχετικές μηνύσεις. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, υπογράμμισε ότι πέρα από την προσωπική του υπόθεση θα ασχοληθεί συνολικά με το ζήτημα της ακούσιας νοσηλείας, το οποίο –όπως είπε– δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα.

Σε σχετική ερώτηση για το αν βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης στο σπίτι του, ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε πως «θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».

Αναλυτικά, στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε: «Θα ασχοληθώ με τον εγκλεισμό μου στο Δρομοκαΐτειο, παραμονή της Παναγίας παρακαλώ. Αυτός είναι ο ένας λόγος που είμαι εδώ. Ο δεύτερος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, που είναι κάτι που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα και πολλοί έχουν αναφερθεί σε εμένα, αν μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, να βοηθήσω να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο, θα ακούσετε για τα πάντα σύντομα».