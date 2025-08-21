Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο – “Μα ζω ακόμα”

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανάρτησε στο Instagram βίντεο από το δωμάτιο στο οποίο νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο.

Ένα βίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μία ανάρτηση με τη μορφή story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε τις προηγούμενες ημέρες. Στο βίντεο φαίνεται το κρεβάτι του, τη θέα από το δωμάτιό του, καθώς και μερικά από τα ρούχα του. Στη ντουλάπα φαίνεται να αναγράφεται η φράση «ήμουν εδώ μαζί με το κακό, αλλά το καλό επικρατεί».

Ο ίδιος έγραψε στο βίντεο που ανέβασε στα social media, το οποίο τράβηξε την Παρασκευή 15 Αυγούστου: «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού. Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα ζω ακόμα. Συνεχίζεται…».

Το βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Μαζωνάκης:

O Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, το πρωί της Δευτέρας (18/08). Σε δηλώσεις του στους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους, είπε «όλα καλά» και δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η νοσηλεία του είχε ξεκινήσει την περασμένη Πέμπτη (14/08) με εισαγγελική εντολή, μετά από αίτημα στενών συγγενών του, χωρίς ωστόσο τη δική του συγκατάθεση.

Ο τραγουδιστής επιμένει ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα και ξεκαθαρίζει ότι «πίσω από αυτή τη δοκιμασία υπήρξε μια άθλια μεθόδευση». Έχει αναγγήλει μάλιστα μέσω του δικηγόρου του ότι θα κινηθεί νομικά.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Star.