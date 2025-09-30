Ο Βασίλης Μπισμπίκης ενημέρωσε ή όχι για το τροχαίο; – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδει τον Βασίλη Μπισμπίκη που ειπε ότι ενημέρωσε τις Αρχές μετά τις ζημιές που προκάλεσε σε οχήματα στη Φιλοθέη το Σάββατο.

Στο τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία υποστήριξε ότι δεν έγινε κλήση στην Άμεση Δράση από τον ηθοποιό.

“Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη κλήση στο 100 ούτε από τον ίδιο ούτε από οικείο πρόσωπο ή συνεργάτη του” είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή “10 παντού” του Open και προέτρεψε τους πολίτες -χωρίς να το συσχετίζει με το τροχαίο που προκάλεσε ο γνωστός ηθοποιός- “όταν προκαλούμε τροχαίο, παραμένουμε στο σημείο και ενημερώνουμε τις Αρχές. Είναι πλημέλλημα η εγκατάλειψη και συλλαμβάνεσαι”.

Μιλώντας αργότερα στην ΕΡΤ, η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ότι συνεργάτιδα του ηθοποιού ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης, η οποία, ωστόσο, ανέφερε τροχαίο με υλικές ζημιές αλλά όχι εγκατάλειψη και μάλιστα πολλές ώρες νωρίτερα.

Μπισμπίκης: “Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα”

“Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν, αυτή είναι η αλήθεια” δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης χθες, Δευτέρα, μιλώντας σε δημοσιογράφους αφότου αφέθηκε ελεύθερος, με την εκδίκαση της υπόθεσής του να ορίζεται για τις 8 Οκτωβρίου.

Όπως τόνισε: “Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα”, σημείωσε ο ηθοποιός.

Σε βάρος του Βασίλη Μπισμπίκη, ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) σε βαθμό πλημμελήματος.

Το χρονικό

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/09) με το φορτηγάκι του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Ο ηθοποιός δεν σταμάτησε στο σημείο ενώ ύστερα από καταγγελίες των πολιτών που υπέστησαν τις ζημιές, ξεκίνησε προανάκριση από την Τροχαία και από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιήθηκε ο ηθοποιός ως ο υπεύθυνος πρόκλησης των ζημιών και ξεκίνησαν αναζητήσεις για την προσαγωγή του.

Ώρες αργότερα εντοπίστηκε το όχημά του που ήταν εμφανώς τρακαρισμένο και μεταφέρθηκε στην Τροχαία, ενώ φαίνεται ενημερώθηκε ότι τον αναζητούσε η Τροχαία, εμφανίστηκε στο Τμήμα και συνελήφθη.