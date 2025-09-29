Ποινική δίωξη για πλημμέλημα στον Βασίλη Μπισμπίκη

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) ασκήθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη.

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών παραπέμφθηκε για να δικαστεί ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένα οχήματα.

Νωρίτερα, ο ηθοποιός βρέθηκε ενώπιον το εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) σε βαθμό πλημμελήματος.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός ηθοποιός συνελήφθη χθες για πρόκληση υλικών ζημιών με εγκατάλειψη, σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του ΚΟΚ που καθίσταται πλημμέλημα.

Το χρονικό

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/09) με το φορτηγάκι του σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε τοιχίο και γκαραζόπορτα οικίας.

Ο ηθοποιός δεν σταμάτησε στο σημείο και διέφυγε, ενώ ύστερα από καταγγελίες των πολιτών που υπέστησαν τις ζημιές, ξεκίνησε προανάκριση από την Τροχαία και από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιήθηκε ο ηθοποιός ως ο υπεύθυνος πρόκλησης των ζημιών και ξεκίνησαν αναζητήσεις για την προσαγωγή του.

Στην οικία του δεν εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε όμως το όχημά του που ήταν εμφανώς τρακαρισμένο και μεταφέρθηκε στην Τροχαία, ενώ φαίνεται ενημερώθηκε ότι τον αναζητούσε η Τροχαία και εμφανίστηκε στο Τμήμα, συνελήφθη και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.