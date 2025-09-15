ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύεται η περιουσία της πολιτεύτριας της ΝΔ με τη Ferrari

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε την περιουσία της Πόπης Σεμερτζίδου.

Στη δέσμευση πολυτελών οχημάτων, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ύστερα από τον έλεγχο των επιδοτήσεων εκατομμυρίων ευρώ που λάμβανε η πρώην υποψηφία της Ν.Δ Πόπη Σεμερτζίδου και ο σύντροφός της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανεξάρτητη αρχή, κατά πληροφορίες, δέσμευσε κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,5 εκατ. ευρώ συνολικά τεσσάρων προσώπων –του ζεύγους και δύο συγγενικών τους προσώπων- καθώς και μιας μονοπρόσωπης εταιρίας, με το σκεπτικό ότι τα χρήματα αυτά έπρεπε να δοθούν -αλλά δεν δόθηκαν- σε παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους τα είχαν εισπράξει. Μεταξύ των δεσμευμένων κινητών στοιχείων είναι και μια Φεράρι, μία Πόρσε και ακόμη 20 οχήματα, τα οποία διέθεταν για επαγγελματική χρήση, αλλά και περισσότερα από 10 ακίνητα

Και ποινική έρευνα

Παράλληλα, η ανεξάρτητη αρχή διαβίβασε το πόρισμα της προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πόρισμα προκειμένου η πρώην υποψήφια και τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα να ελεγχθούν και ποινικά για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Μεταξύ άλλων, στην πορισματική έκθεση φαίνεται να αναφέρεται ότι το χρονικό διάστημα από 2019 έως 2024 οι τέσσερις ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει ευρωπαϊκά κονδύλια, συνολικά ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

Συγχρόνως, έχει ζητηθεί από τις αρμόδιες φορολογικές ελεγκτικές αρχές να ερευνήσουν την «τύχη» και του υπόλοιπου χρηματικού ποσού που εισπράχθηκε στο πλαίσιο των επιδοτήσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν και εκεί έχουν διενεργηθεί ενδεχόμενες έκνομες ενέργειες.