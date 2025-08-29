Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Γρεβενά – Μία σύλληψη

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Γρεβενά. Στα χέρια των Αρχών ένας άνδρας ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια.

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών.

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις με τις αρχές να προχωρούν στην έκδοση μηνύματος 112 προς τους κατοίκους της Άνω Εκκλησίας, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ωστόσο, γρήγορα οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν τόσο επίγεια όσο και από αέρος κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο και αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι Αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός 50χρονου που κατηγορείται ότι προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με το αυτοκίνητό του, ένα τζιπ 4×4, έσερνε ένα παλιό όχημα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, με συνέπεια να προκληθούν σπινθήρες από τις ζάντες και έτσι να πιάσουν φωτιά τα ξέρα χόρτα στην άκρη του δρόμου.