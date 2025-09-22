Παγκράτι: Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε είσοδο πολυκατοικίας

Ένας 34χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από την είσοδο πολυκατοικίας που διαμένει στο Παγκράτι.

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο Παγκράτι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα και οι κατοίκους της περιοχής τηλεφώνησαν στην Αστυνομία.

Συγκεκριμένα ένας 34χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστο στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει στην οδό Λεάγρου.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει τραύματα στην κοιλιά και στη μέση.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος.