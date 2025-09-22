Παγκράτι: Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε είσοδο πολυκατοικίας

Παγκράτι: Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε είσοδο πολυκατοικίαςΔιαβάζεται σε 1'
Ένας 34χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από την είσοδο πολυκατοικίας που διαμένει στο Παγκράτι.
- 22 Σεπτεμβρίου 2025 06:15
Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο Παγκράτι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα και οι κατοίκους της περιοχής τηλεφώνησαν στην Αστυνομία.
Συγκεκριμένα ένας 34χρονος δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστο στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει στην οδό Λεάγρου.
Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει τραύματα στην κοιλιά και στη μέση.
Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης που κάλεσαν το ΕΚΑΒ.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες αγνώστου διαμετρήματος.