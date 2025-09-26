Πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου – Ποιοι συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Η χώρα ετοιμάζεται να «κατεβάσει ρολά» την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, μετά την απόφαση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία ενάντια στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 αποδέχθηκε ομόφωνα, προ ημερών, η Ολομέλεια της Διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), ενώ 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει και η ΑΔΕΔΥ.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετέχουν αρκετοί κλάδοι (από υγειονομικούς, εργαζόμενους σε δήμους, εκπαιδευτικούς κ.ά) οι οποίοι είτε έχουν απευθύνει σχετικά καλέσματα είτε θα το κάνουν εντός των επόμενων ωρών.

Από την πλευρά του, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), με απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου, καλεί τους εργαζόμενους της Αθήνας να συμμετάσχουν στην απεργία.

Σε ό,τι αφορά τα περισσότερα ΜΜΜ, μέχρι στιγμής είναι άγνωστο το πώς θα κινηθούν, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα. Ιδίως για λεωφορεία, μετρό και λοιπά μέσα σταθερής τροχιάς, ακόμη δεν έχει υπάρξει σαφής εικόνα για τον τρόπο συμμετοχής στην απεργία, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Στις επόμενες ημέρες αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων και πτήσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, κύρια αιτήματα της απεργίας είναι:

«-Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ώρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

-Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

-Η επαναφορά του πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν από την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας».

«Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα.

Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φτάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο» τονίζει η ΓΣΕΕ και σημειώνει: «Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας».

«Τα μέτρα της κυβέρνησης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζομένους στο Δημόσιο για τους οποίους καμιά αύξηση δεν ανακοινώθηκε πέραν της μείωσης κατά 2%, του φορολογικού συντελεστή, δηλ. 100-200€ τον χρόνο» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ και προσθέτει: «Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική».

Η ΑΔΕΔΥ εναντιώνεται στους μισθούς πείνας και στις 13 ώρες δουλειά που επιβάλει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ είναι οι εξής:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, ανακοίνωσε ότι ο κλάδος θα λάβει μέρος στη απεργία την 1η Οκτωβρίου.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω αντεργατικό νομοσχέδιο καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, σημειώνοντας, στην ανακοίνωσή της, πως «είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες».

Ως εκ τούτου, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια την 1/10 από τις 00:01 μέχρι τις 24:00 της ίδιας ημέρας.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η λειτουργία των δημόσιων σχολείων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Σε αρκετές περιοχές αναμένεται μαζική συμμετοχή, με αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστά πολλά σχολεία. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τις διευθύνσεις για να ενημερώνονται έγκαιρα.

Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ έχει καλέσει σε απεργία και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, καταγγέλλοντας επιδείνωση του εργασιακού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, καθώς και κέντρα ξένων γλωσσών θα διακόψουν τα μαθήματα για την ημέρα της κινητοποίησης.

Απεργία. Εικόνα αρχείου SOOC

Απεργούν και οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία

Στο πλευρό των απεργών βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, με την ΠΟΕΔΗΝ να καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., υπό το σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι το ΕΣΥ βρίσκεται «στα όρια των αντοχών του» λόγω της δραματικής υποστελέχωσης. Σήμερα υπηρετούν 45.000 μόνιμοι και 25.000 συμβασιούχοι για 90.000 οργανικές θέσεις, ενώ μόνο το 2023 καταγράφηκαν 3.000 λιγότεροι εργαζόμενοι λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί αμείβονται με εξευτελιστικά ποσά που δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία και εργασιακή εξάντληση.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, διεκδικώντας επαρκή στελέχωση, αύξηση μισθών, μονιμοποίηση συμβασιούχων, ένταξη στα ΒΑΕ και τερματισμό της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών υγείας.

Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας: Όλοι στην απεργία 1η Οκτώβρη

Μετά το νόμο Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Βρούτση – Αχτσιόγλου, μετά τα 10ωρα, τα σπαστά, τις Λευκές Νύχτες, τη δουλειά τις Κυριακές τους άνοιξε η όρεξη και ζητάνε μέχρι και 13 ώρες δουλειά! Την ώρα που ανακοινώνουν κέρδη που ζαλίζουν, που προχωράνε σε επενδύσεις και εξαγορές, εμάς μας καλούν να δουλεύουμε ήλιο με ήλιο! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δεν είμαστε χθεσινοί. Τα προηγούμενα χρόνια μας καλούσαν να βάλουμε πλάτη να ξεπεράσουν την κρίση τους, να στηρίξουμε με νέες θυσίες την ανάπτυξη τους και τώρα μας καλούν να κάνουμε το ίδιο με το μάτι στραμμένο στην μπίζνα της πολεμικής οικονομίας.

Όχι άλλες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους!

Τώρα είναι η ώρα να βρεθούμε σε θέση μάχης! Απεργούμε δίνοντας αποστομωτική απάντηση σε κράτος, κυβέρνηση, Ε.Ε. και εργοδοσία που μας πάνε ένα βήμα πιο κοντά στο μεσαίωνα! Στον πόλεμο που μας κήρυξαν απαντάμε με πόλεμο, βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!

Καμία πρωτοτυπία, καμία “ελληνική κανονικότητα”! Στόχο έχουν να κάνουν πράξη “την κανονικότητα” της μέγιστης κερδοφορίας του κεφαλαίου. Την κανονικότητα, δηλαδή, που επιτάσσει μόνο 11 ώρες υποχρεωτική ξεκούραση για τους εργαζόμενους, όπως προβλέπουν οι οδηγίες της Ε.Ε.. Αυτήν που επιτάσσει 25 δις από τη φορολογία του ελληνικού λαού να δοθούν για εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ.

Αυτές είναι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και των υπολοίπων παραφυάδων τους. Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι “κάνουμε το σταυρό μας” κάθε φορά που πρέπει να πάμε στα νοσοκομεία γιατί οι ελλείψεις είναι τεράστιες, την ώρα που καίγεται η μισή χώρα, για να πλημμυρίσει ξανά το χειμώνα.

Αυτό ήταν και το περιβόητο “καλάθι” της ΔΕΘ. Ένα “καλάθι” γεμάτο δώρα για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και για εμάς τους εργαζόμενους δουλειά μέχρι να λιώσουμε. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι και το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, παρά τα περίτεχνα βαφτίσια: “Δίκαιη Εργασία για Όλους” – “Απλοποίηση της Νομοθεσίας” – “Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη”. Προβλέποντας τις 13 ώρες συνεχόμενη δουλειά σε έναν εργοδότη, τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε επίπεδο 12μηνου, τις υπερωρίες στους εκ περιτροπής, το σπάσιμο της καλοκαιρινής άδειας σε 4 μέρη και τις Fasttrack προσλήψεις- απολύσεις μέχρι και ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

Κατοχυρώνουν, λένε, το δικαίωμα του εργαζόμενου να συμπληρώνει το εισόδημά του, να επιλέγει το μοντέλο απασχόλησης που τον εξυπηρετεί. Αν θέλουν να μας πείσουν, ας μας πουν και κάτι καινούριο! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο ξέρουμε τι σημαίνει ευελιξία: Από τη μια να κυνηγάμε την υπερωρία, γιατί ο μισθός δε φτάνει, γιατί το budget των καταστημάτων δεν προβλέπει 8ωρους και από την άλλη δουλειά έως και πάνω από 12 ώρες με σπαστά, 6ημερα-7ημερα, με όλες τις Κυριακές μέσα, από Μάιο μέχρι Οκτώβριο, πάντα με βάση τις ανάγκες της εργοδοσίας. Πάρτε και διαλέξτε…

Ας πάνε να ρωτήσουν τους εργαζόμενους στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα αν συμφωνούν με το νομοσχέδιο, που δουλεύουν σπαστά και Κυριακές 32 εβδομάδες το χρόνο, που μαζί με τη μεταφορά από και προς την εργασία, λείπουν τουλάχιστον 15 ώρες από το σπίτι τους! Να ρωτήσουν τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ και τις αποθήκες πόσες ώρες μπορούν να αντέξουν το κουβάλημα, χωρίς να τραυματιστούν, τους εργαζόμενους στα εμπορομάγαζα πόσες ώρες μπορούν να τρέχουν από πόστο σε πόστο χωρίς να πέσουν κάτω.

Τους το λέμε ξεκάθαρα, δεν πείθουν κανέναν! Αν νοιάζονται για το εισόδημα μας, να πραγματοποιήσουν τα αιτήματα των σωματείων για αυξήσεις στους μισθούς, να πάρουν μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια και το στεγαστικό και ας αφήσουν τα περί ρήτρας μη απόλυσης όσων δε δεχτούν το 13ωρο. Λες και οι εργοδότες υποχρεώνονται να αιτιολογήσουν τις απολύσεις, λες και διαπραγματεύονται επί ίσοις όροις με τους υπαλλήλους τους. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει η ‘συναίνεση του εργαζόμενου’ που διατυμπανίζουν, όταν στις περισσότερες περιπτώσεις απλά μας ανακοινώνεται ότι θα δουλέψουμε 10ωρα, το πότε και αν θα πάρουμε την άδεια μας.

Στόχος τους είναι να καταργήσουν κάθε έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης, να είμαστε μόνοι μας απέναντι στα ¨θέλω¨ της εργοδοσίας. Δεν θα τους περάσει! Όπλο μας είναι η οργάνωση στο σωματείο μας, ο αγώνας για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που να κατοχυρώνει μισθούς, ωράρια, ειδικότητες, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.

Μπαίνουμε μπροστά, σε κάθε κατάστημα, κάθε αποθήκη και γραφείο για την προετοιμασία της απεργίας στην 1η Οκτώβρη. Με την ανακοίνωση μας στο χέρι οργανώνουμε συσκέψεις, συνελεύσεις, περιοδείες να φτάσει παντού το κάλεσμά μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, οι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο εμπόριο, έχουμε την δύναμη να πετάξουμε αυτό το νομοσχέδιο στα σκουπίδια. Έχουμε τη δύναμη να αποσπάσουμε ουσιαστικές κατακτήσεις, να δουλεύουμε και να ζούμε με βάση της δυνατότητες της εποχής και όχι στο μεσαίωνα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν.

Απαιτούμε: