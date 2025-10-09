Πάνω από 8 κιλά ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε σπίτι στα Καλύβια

Μετά από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, συνελήφθησαν τρία άτομα.

Αστυνομική επιχείρηση σε σπίτι στα Καλύβια με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου για τον εντοπισμό ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένη έρευνα, εντοπίστηκαν εντός της οικίας και κατασχέθηκαν 8 κιλά και 110 γραμμάρια ηρωίνης, 4 κινητά τηλέφωνα καθώς και όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση της ηρωίνης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν εντός της οικίας και συνελήφθησαν τρεις Ρομά, 22χρονος, 19χρονος και 20χρονη, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Προηγήθηκε η διερεύνηση πληροφορίας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας σχετικά με την ύπαρξη μεγάλης ποσότητας ηρωίνης εντός οικίας στα Καλύβια, η οποία διακινείται από τους συλληφθέντες στην ευρύτερη περιοχή. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.