Πάνος Ρούτσι: “Δεν θα σταματήσω τον αγώνα μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει”

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας που πραγματοποιεί εδώ και 12 ημέρες, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά του για την εκταφή της σορού του γιου του – που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη – και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, όπως γνωστοποίησε με δήλωσή του αργά το βράδυ της Παρασκευής.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούτσι.

Δείτε τις δηλώσεις του:

“Επικοινωνιακά παιχνίδια την ώρα που ένας πατέρας δίνει αγώνα ζωής”

Ο Πάνος Ρούτσι κατήγγειλε νωρίτερα, μέσω της δικηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, επικοινωνιακό παιχνίδι σε βάρος του καθώς, αν και έγινε γνωστό ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας άναψε “πράσινο φως” για την εκταφή του γιου του, εκείνος δεν έχει ενημερωθεί επίσημα.

“Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση της οικογένειας για το τι ακριβώς διατάχθηκε, ούτε αν έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά τους” είπε χαρακτηριστικά η δικηγόρος.

“Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο, χυδαίο και αδιανόητο. Κάποιοι παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια την ώρα που ένας πατέρας δίνει αγώνα ζωής, διεκδικώντας να διερευνηθούν οι αιτίες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού του, να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις -που δεν έγιναν, να διαταχθεί εκταφή, τοξικολογικές εξετάσεις, ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις” δήλωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

“Είκοσι λεπτά σχεδόν αφού είχε δημοσιευθεί η είδηση της παραγγελίας της εισαγγελίας πρωτοδικών, η γραμματέας της εισαγγελίας πρωτοδικών, κυρία Λιούπα, δεν γνώριζε ότι υπάρχει αυτή η παραγγελία. […] Κανένας δεν μπορεί να παίζει όταν υπάρχει απεργία πείνας στη 12η μέρα και άλλη απεργία στην 11η μέρα. Ο Πάνος Ρούτσι αγωνιά και κανείς δεν μπορεί να παίζει με την αγωνία του” υπογράμμισε.

Η εισαγγελική παραγγελία

Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός παρήγγειλε προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας να διενεργηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ληφθούν δείγματα της σορού του 22χρονου που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Κατά πληροφορίες, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας θα εξετάσει στη συνέχεια και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εκταφή αφορά στην ταυτοποίηση γενετικού υλικού (dna) της σoρού του γιου του.