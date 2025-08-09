Πανσέληνος Αυγούστου: Μαγευτικές εικόνες από το “Φεγγάρι του Οξύρρυγχου”

Εντυπωσιακά καρέ από την Πανσέληνο του Αυγούστου στο Ναύπλιο, το Σούνιο και την Ακρόπολη. Γιατί ονομάζεται “Φεγγάρι του Οξύρρυγχου”.

Το βράδυ του Σαββάτου (9/8), η Πανσέληνος του Αυγούστου, γνωστή και ως “Φεγγάρι του Οξύρρυγχου”, έκανε την εμφάνισή της στον νυχτερινό ουρανό χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες.

Η πανσέληνος ήταν ορατή από τα περισσότερα σημεία ανά την Ελλάδα, με τον φωτογραφικό φακό να αιχμαλωτίζει την κίνηση του φεγγαριού, καθώς αυτό ξεπρόβαλε τόσο από το Ναύπλιο όσο και από την Ακρόπολη και το Σούνιο.

Σημειώνεται πως, κατά την αρχαιότητα, οι άνθρωποι χώριζαν τον χρόνο με βάση την Πανσέληνο. Έτσι, ονομάτιζαν τα φεγγάρια ανάλογα με τις γεωργικές εργασίες ή τις δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνονταν την εκάστοτε περίοδο.

Η “Αυγουστιάτικη Πανσέληνος” έλαβε την ονομασία “Φεγγάρι του Οξύρρυγχου”, επειδή κατά την εποχή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε ως Αύγουστο, οι ιθαγενείς της Αμερικής ψάρευαν το ομώνυμο ψάρι, γνωστό και ως Μουρούνα.

Αξίζει να τονιστεί πως, με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου το Μουσείο Ακρόπολης παρέτεινε το ωράριο της λειτουργίας του (ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα) δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού.

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργάνωσε και φέτος τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους.

Εκατόν (114) δεκατέσσερεις αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, υποδέχτηκαν το κοινό, κάτω από το φως του φεγγαριού. Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε εβδομήντα έναν (71) αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου σαράντα τέσσερεις (44) παρέμειναν για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Εικόνες από την πανσέληνο του Αυγούστου

EUROKINISSI

Η Πανσέληνος από το Ναύπλιο INTIME

Η Πανσέληνος από το Ναύπλιο INTIME

Η Πανσέληνος από το Ναύπλιο EUROKINISSI

Η Πανσέληνος από το Σούνιο Associated Press