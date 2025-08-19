Παπάγου: Λεωφορείο καρφώθηκε σε μπαλκόνι κατοικίας – Ζημιές στο σπίτι και ένα Ι.Χ.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι ένοικοι της διώροφης κατοικίας στου Παπάγου που είδαν το λεωφορείο να έχει γκρεμίσει το μπαλκόνι τους.

Λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409 προσέκρουσε σε κατοικία στην περιοχή του Παπάγου στο τέρμα της στην πλατεία Κονίτσης.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά ευτυχώς όχι κάποιος τραυματισμός.

Το βαρύ όχημα αποκολλήθηκε με συρματόσχοινο από την διώροφη οικία καθώς είχε σφηνώσει στο μπαλκόνι. «Άκουσα έναν θόρυβο, σαν βόμβα», είπε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που βγήκε και είδα το μπαλκόνι της γκρεμισμένο.

Όπως αναφέρουν οι περίοικοι που μίλησαν στην ΕΡΤ, φέρεται να λύθηκε το χειρόφρενο του λεωφορείου και να ξεκίνησε μια τρελή πορεία από τον τερματικό σταθμό στην πλατεία Κονίτσης προσκρούοντας τελικά στο μπαλκόνι.

Το ευτυχές γεγονός ήταν πως εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν περαστικοί στον δρόμο, ενώ δίπλα από το σημείο του ατυχήματος υπάρχει παιδική χαρά.

Η Τροχαία πραγματοποιεί έρευνες για τις λεπτομέρειες του τροχαίου ατυχήματος.