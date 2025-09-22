Πάρνηθα: Φωτιά κοντά στο Μπάφι – Μεγάλη κινητοποίηση

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Πάρνηθα, κοντά στο Μπάφι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (23/9), πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση σε πλαγιά στην Πάρνηθα.

Η φωτιά εντοπίζεται κοντά στο καταφύγιο, στο Μπάφι, και έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ.

Σημειώνεται πως, στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που βοηθάει στο έργο κατάσβεσης.