Πάρος: 40χρονος εντοπίστηκε νεκρός – Έφερε μαχαιριές

Τραγικό θάνατο βρήκε 40χρονος άνδρας στην Πάρο. Εντοπίστηκε στο σπίτι του νεκρός και στο σώμα του έφερε μαχαιριές.

Ένας 40χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Νάουσα της Πάρου, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Παρασκευής (3/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον εντόπισε ο εργοδότης του, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ.

Ο 40χρονος άνδρας, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, έφερε μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματος του. Σύμφωνα με αναφορές, πιθανότατα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και πραγματοποιούν έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 40χρονος έχασε τη ζωή του.

Παράλληλα, η σορός του 40χρονου θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.