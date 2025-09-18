Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο νέοι για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νεαροί για τη φωτιά στο Γηροκομείο Πάτρας, μετά την απόφαση του ανακριτή και την εισήγηση της εισαγγελίας. Είχαν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου.

Οι δύο νέοι, που είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την φωτιά που είχε ξεσπάσει στο Γηροκομειό της Πάτρας στις 13 Αυγούστου, αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από την απόφαση του ανακριτή Πατρών και την εισήγηση της εισαγγελίας που ζητούσε την αποφυλάκιση τους.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο tempo24.news, με βάση τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Στους δύο νέους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της παρουσίας το πρωτο 15νθήμερο του μηά στο Αστυνομικό Τμήμα και την καταβολής εγγύησης 3.000 ευρώ.

Οι γονείς των δύο νεαρών περίμεναν με αγωνία την απόφαση, η οποία έφερε ανακούφιση στις οικογένειες.