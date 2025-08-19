Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για την φωτιά στο Γηροκομείο

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνουν μετά τις απολογίες τους οι δύο νεαροί που κατηγορούνται πως προκάλεσαν τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας.

Στη φυλακή οδηγούνται, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, οι δύο νεαροί, 25 και 21 ετών, που φέρονται να εμπλέκονται στην καταστροφική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου, στο Γηροκομειό της Πάτρας.

Όπως αναφέρει το thebest.gr, ο 25χρονος ολοκλήρωσε την απολογία του έπειτα από τέσσερις ώρες, ενώ ακολούθησε ο 21χρονος.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, μετά από έρευνες της αστυνομίας, καθώς φέρεται να είναι εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά. Ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής με την οποία ο 25χρονος έφτασε στο σημείο, εμφανίστηκε χθες Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Ωστόσο, η τροπή της υπόθεσης άλλαξε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Ανακρίτρια έκρινε τον 21χρονο ύποπτο φυγής, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Ο νεαρός συνελήφθη άμεσα και του αποδόθηκε κατηγορία για εμπρησμό από κοινού με τον 25χρονο.

Την ίδια στιγμή, φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν τους δύο νεαρούς να μοιράζουν νερά σε πολίτες την ώρα της φωτιάς προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης του 21χρονου κάνουν λόγο για «παράδοξη» σύλληψη, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε αυτοβούλως και παρέδωσε την ταυτότητά του.