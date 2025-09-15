Πάτρα: Η εισαγγελέας ζητά την αποφυλάκιση των δύο νεαρών για τη φωτιά

Η Εισαγγελέας πρότεινε την αποφυλάκιση του 21χρονου και του 25χρονου που είχαν συλληφθεί για εμπρησμό στο Γηροκομείο Πάτρας.

Θετική είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση της αρμόδιας εισαγγελέως Πατρών προς τον ανακριτή για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών που κρατούνται κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό στο Γηροκομειό, στην Πάτρα.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο pelop.gr, η πρόταση βασίζεται σε νεότερα στοιχεία που κατατέθηκαν στη δικογραφία από τους συνηγόρους υπεράσπισης, τα οποία, όπως εκτιμήθηκε, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την άρση της προσωρινής κράτησης.

Η πρόταση έχει ήδη διαβιβαστεί στον ανακριτή, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει το αργότερο έως αύριο για την τύχη των δύο νεαρών.

Οι συνήγοροι επέλεξαν να μην προσφύγουν κατά της απόφασης για την προφυλάκιση, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε συνεδρίαση του Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου, διαδικασία πιο χρονοβόρα. Αντίθετα, ακολούθησαν την προβλεπόμενη από τον νόμο οδό, καταθέτοντας συμπληρωματικά στοιχεία που ενίσχυσαν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Με βάση αυτά, η εισαγγελέας εισηγείται την αποφυλάκιση, με την τελική κρίση να ανήκει πλέον στον ανακριτή.

Σημειώνεται πως, πρόσφατα ήρθε στο φως και το δεύτερο πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής που κατατέθηκε στην ανακρίτρια Πατρών, το οποίο κατέγραψε ότι η πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο αποκλείει τα περί εμπρησμού.

Το εν λόγω πόρισμα καταγράφει πως η φωτιά προκλήθηκε από τη λεγόμενη κηλίδωση, δηλαδή από αιωρούμενες καύτρες που μεταφέρθηκαν από το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται πως, και το πρώτο πόρισμα της ΔΑΕΕ κατέληγε στο συμπέρασμα πως η φωτιά στο Γηροκομείο ξέσπασε από κηλίδωση.