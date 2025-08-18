Πέθανε ο ασθενής μετά την ανατροπή του ασθενοφόρου στην περιοχή του Γουδή

Νεκρός ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε το ιδιωτικό ασθενοφόρο το οποίο ανετράπη στην περιοχή του Γουδή.

Κατέληξε ο 50χρονος ασθενής τον οποίο μετέφερε το ιδιωτικό ασθενοφόρο που ανετράπη στην περιοχή του Γουδή το πρωί της Δευτέρας (18/8).

Ο 50χρονος διακομίστηκε μετά το τροχαίο στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 50χρονος υποβλήθηκε σε αξονική και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς ο ασθενής υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι διασώστες, οι οποίοι φέρουν κάποια τραύματα αλλά είναι σε καλή κατάσταση.

Η ανατροπή ασθενοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) επί της Μικράς Ασίας 62 στου Γουδή υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.