Πέθανε ο ασθενής μετά την ανατροπή του ασθενοφόρου στην περιοχή του Γουδή
Νεκρός ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε το ιδιωτικό ασθενοφόρο το οποίο ανετράπη στην περιοχή του Γουδή.
- 18 Αυγούστου 2025 13:18
Κατέληξε ο 50χρονος ασθενής τον οποίο μετέφερε το ιδιωτικό ασθενοφόρο που ανετράπη στην περιοχή του Γουδή το πρωί της Δευτέρας (18/8).
Ο 50χρονος διακομίστηκε μετά το τροχαίο στο Λαϊκό Νοσοκομείο, με τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 50χρονος υποβλήθηκε σε αξονική και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς ο ασθενής υπέκυψε στα τραύματά του.
Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι διασώστες, οι οποίοι φέρουν κάποια τραύματα αλλά είναι σε καλή κατάσταση.
Η ανατροπή ασθενοφόρου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) επί της Μικράς Ασίας 62 στου Γουδή υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.