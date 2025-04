Πέθανε ο σεισμολόγος Χρήστος Παπαϊωάννου

Έφυγε από τη ζωή ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ, Χρήστος Παπαϊωάννου.

Θλίψη προκάλεσε στην επιστημονική και σεισμολογική κοινότητα της Ελλάδας η είδηση του θανάτου του σεισμολόγου και διευθυντή ερευνών της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), Χρήστου Παπαϊωάννου.

Την είδηση επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΟΑΣΠ, με τον Πρόεδρο του ΔΣ και ομότιμου καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, να αναφέρει: “Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκε την εκδημία του Χρήστου Παπαϊωάννου. Τιμώντας την προσφορά και τη μνήμη του στον Οργανισμό, αποφάσισε να εκφραστούν θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του, να κατατεθεί στεφάνι στην κηδεία του, να κατατεθεί χρηματικό ποσό σε ευαγή ιδρύματα, να παραστεί αντιπροσωπεία του Οργανισμού στην εξόδιο ακολουθία“.

Το δικό του “αντίο” είπε με ανάρτησή του ο καθηγητής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος, γνωστοποιώντας και το πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του.

“Δυστυχώς ο Χρήστος Παπαϊωάννου, ο αγαπημένος φίλος, συνάδελφος και κουμπάρος μου μας άφησε σήμερα το πρωί. Η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή θα τελεστεί στα κοιμητήρια της Αναστάσεως του Κυρίου την Παρασκευή 2 Μαΐου στις 10:30.

Ο Χρήστος (ο Χρηστάκης, όπως τον έλεγε ο πατέρας μου), δούλευε εδώ και πάνω από 25 χρόνια στο ΙΤΣΑΚ και πιο πριν πάνω από 10 χρόνια στο Εργ. Γεωφυσικής του ΑΠΘ, αποτελώντας έναν από τους από τους βασικούς θεμελιωτές της σύγχρονης έρευνας στη Σεισμική Επικινδυνότητα και την Ιστορική Σεισμολογία του Ελληνικού χώρου. Άνθρωπος με ιδιότυπα χαρακτηριστικά και χιούμορ, μπορούσε μέσα σε δέκα λεπτά να σε βγάλει από τα ρούχα σου, είτε από νεύρα, είτε από γέλιο. Γνωστός σε όλη την Ευρωπαϊκή Σεισμολογική Κοινότητα ως “Christos” (“there is only one Christos” μου είχε πεί συνάδελφος από την Αγγλία σε ένα συνέδριο), ήταν πάντα “έξω καρδιά” σε όλες τις εκδηλώσεις και συναντήσεις, πριν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε τον γεράσει πρόωρα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει...”.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Παπαϊωάννου

Ο Χρήστος Παπαϊωάννου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 1958. Πτυχιούχος Γεωλογικού Τμήματος ΑΠΘ. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ. Έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές: στο ICTP Trieste,LGIT Grenoble, Risk Engineering (USA), Catholic University (USA). IMGV (Rome, IT). Υπότροφος Ιδρύματος Μποδοσάκη (1982-1984. Επισκέφθηκε σεισμολογικά Ινστιτούτα στην Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία.

Εργάστηκε στο Σεισμολογικό Σταθμό του ΑΠΘ (1988-1995) και από το 1995 ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) στη Θεσσαλονίκη, κατέχοντας από το 2010 θέση Διευθυντή Ερευνών.

Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα ήταν στον τομέα της “Σεισμολογίας – Τεχνικής Σεισμολογίας” και συγκεκριμένα στα πεδία: Εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας, Μελετών σεισμικών ακολουθιών & Σεισμοτεκτονικής, Σεισμικότητας και πιθανολογικής μακράς διάρκειας πρόγνωσης σεισμών, Επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στην σεισμική κίνηση, Μελετών για tsunamis, Επεξεργασία μακροσεισμικών δεδομένων και Θέματα Ιστορικής Σεισμολογίας.

Συνέγραψε είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία 100 επιστημονικές εργασίες και 4 εκδόσεις με 1980 αναφορές. Συμμετείχε σε 99 διεθνή και εθνικά συνέδρια και στην οργάνωση 15 από αυτά. Είχε συμμετάσχει σε εργασίες πεδίου ισχυρών σεισμών στην Ελλάδα και την Κύπρο.